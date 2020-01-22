Мессинг, Ванга, Нострадамус… Почему о нас не думали астрологи, предсказывая будущее

Сижу и мучаю себя думкой: есть ли ещё на свете человек, как я, который не верит Нострадамусу, Ванге, Мессингу, тысячам других известных и не очень прорицателей. Вокруг всеобщий восторг: «Он предсказал!», а я, дурачок, сомневаюсь. Ну, ладно: француз-астролог, слепая ясновидящая женщина много чего наговорили потомкам. Мессинг даже день своей кончины предсказал. Интересно, да? Но смотрите: нам обычно рассказывают или мы где-то читаем, что вот оно – сбылось. Тиран Сталин родился в горах и умер 5 марта, ураган обрушился на Калифорнию, началась и закончилась Вторая мировая война... Да, было. Оказывается, эти все события, как и многие из разряда исторических, давно предсказывали пророки. Неразумные мы человеки! Какого черта к этому не готовились?! Может, постарались бы предотвратить, и жилось бы нам в радость.

Как думаете, почему «исторические события» всегда обрушиваются на нас внезапно? Есть у меня одна мысль. Вы как хотите, но все эти предсказания, мне кажется, просто какие-то игры в «сбудется-не сбудется». Обратите внимание: когда событие совпадает с пророчеством, весь мир захлебывается от восторга – сбылось, а нет, – о пророках никто не вспоминает. Опять-таки вопрос: если ясновидцы были такими уж прозорливыми, то почему не предупредили из своего далекого прошлого о событиях, которые происходят сегодня? А где война России с Украиной? Где пожар в Австралии? Почему проворонили Брекзит и дезертирство принца Гарри и Меган Маркл? И вообще, с какой стати предсказываемый ими конец света всё время переносится, а? Похоже, совсем их не беспокоили судьбы будущих поколений. Или, может, пока ещё в их пророчествах ударники астрологического труда не откопали этих новостей? Как будто стоит немного подождать, и они нам скажут, что, оказывается, нынешний раздрай в Букингемском дворце, например, той же Ванге был давно известен.

Увлекательное, видать, занятие – предсказывать будущее. Вы не пробовали? Я пытался – ни фига не получается. А ведь Нострадамус этим и прославился на века. В то же время люди забыли его кулинарные, косметические рецепты, книги по врачеванию. У Ванги получалось ставить больным посетителям диагнозы, но мир превознес бабулю также за её пророчества. Надо сказать, что Вольф Мессинг стоит особнячком. Для него предсказывать будущего было чем-то вроде хобби. Он считал себя прежде всего эстрадным артистом. Обладая даром гипноза, Мессинг ставил на сцене психологические опыты, читая чужие мысли. Гипнотизировать или угадывать хотя бы мысли жены мне тоже хотелось бы, да Господь не сподобился подарить такие способности.

Что значит есть у людей талант! Но откуда у них у всех такой завидный размах, широта? Скорее всего, объяснить это можно тем, что предсказателями во все времена очень живо интересовались правители. Им хотелось знать свою судьбу. Мишелю Нострадамусу благоволила королева Франции Екатерина Медичи. Вангу посещал царь Болгарии Борис III, а позже ей покровительствовал главный коммунист и руководитель страны Тодор Живков. Она была даже зачислена на госслужбу. Мессинг, как известно, пользовался расположением Сталина. Все вожди жаждали знать, сколько им жить и властвовать. А кто к начальству приближен, тому зачастую и двери повсюду открыты. Не повезло только графу Калиостро в России, где при императрице Екатерине II его признали плутом и выставили за пределы государства.

Каждая эпоха знает таких ребят, которые якобы видят всё наперёд. Хотя откуда? Ни один профессиональный предсказатель - одаренный или шарлатан - не станет обучать вас своему ремеслу. По крайней мере, что-то о таком не слышно. Поэтому ни у Нострадамуса, ни у Ванги или Мессинга не было учеников – пророков. Последователей, самозванцев и мистификаторов хоть пруд пруди, учеников – нет. Другое дело – передавать опыт врачевания гипнозом. Вот как Мессинг. Он нашел талантливую ассистентку и вместе с ней удивлял публику. Он учил её всему, что умел сам, но заниматься предсказаниями на тысячу лет и не помышлял. Ученица Мессинга Ольга Мигунова и сегодня при деле – опытный и уважаемый в России психотерапевт, проводит лечебные сеансы, помогает восстанавливать нервишки военным, спасателям, просто нуждающимся людям. Её знают в детских домах и реабилитационных центрах. А что касается предсказаний будущего, то это совсем другой род деятельности. Кому нравится, пусть себе предсказывают всё, что вздумается - хоть победу футбольной сборной России в ЧМ-2022. Кто захочет – тот поверит и будет ждать финального свистка. Или, на крайний случай, поищет итоги чемпионата в катренах Мишеля Нострадамуса. Там ещё много чего осталось.

Ваш В.Д.