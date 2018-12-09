Что не так с современными подростками? Отвечают учёные
Новости мира. Исследовательские институты различных университетов изучили причины вспышек подростковой агрессии и выяснили, действительно ли нынешнее поколение более проблемное.
Ученые Кембриджского университета считают, что проблема агрессивного поведения может быть связана с генами человека. Мутации некоторых из них (ученые нашли 26 определенных мест генов) приводят к биполярному расстройству, шизофрении, вспыльчивости, злоупотреблению сигаретами и алкоголем. Впрочем, подобное изменение в ДНК не говорит о том, что человек обязательно будет иметь вредные привычки и агрессивное поведение.
Исследователи из Гарвардской медицинской школы выяснили, что одной из причин агрессии может стать недосып. Как оказалось, американские подростки спят меньше, чем когда-либо прежде. Более 70% опрошенных подростков в возрасте от 14 до 18 лет спят менее 6 часов в сутки при норме 8-10 часов. Нехватка сна влияет не только на обучаемость и внимательность, но приводит к тому, что подростки чувствуют себя более нервозными, хотят ссориться с окружающими.
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Фото: кадр из мультфильма «Маша и Медведь»
Сотрудники университетов Сан-Диего и Айовы заявляют, что на недостаточный сон влияет увлечение подростков смартфонами. Ученые проанализировали продолжительность сна молодых людей в 1991 и 2015 году и выяснили, что в 2015 году около 40% подростков спали менее 7 часов в сутки и по сравнению с 1991 годом число таких детей выросло на 68%. Время использования электронных устройств, нахождения в социальных сетях и чтения новостей в интернете за этот период увеличилось, поэтому, как считают ученые, дети стали меньше спать.
Кроме того, исследователи пришли к выводу, что подростки неотделимы от интерактивных технологий, и общение в сети стало частью их жизни. После опроса 743 подростков в возрасте от 13 до 17 лет выяснилось, что 81% опрошенных чувствует связь с друзьями благодаря соцсетям. 68% респондентов утверждают, что онлайн-общение помогает им чувствовать себя увереннее и повышает самооценку, а также позволяет приобщиться к обществу.
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На основе анализа активности 30 тысяч пользователей Instagram ученые из Университета штата Пенсильвания вычислили, что подростки чаще взрослых ставят лайки и теги, активнее комментируют публикации. Однако молодые люди реже выкладывают собственные посты. Более того, если публикация получила мало «лайков», подростки ее удаляют.
Ученые представили результаты еще одного неутешительного исследования, оно связано с сидячим образом жизни подростков. В ходе эксперимента 12 тысяч американских школьников неделю носили на ноге прибор, измеряющий физическую активность. Как показало исследование, динамичность детей и подростков (6-19 лет) находится на уровне 60-летних людей.
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Фото: instagram.com/katya_zhigalova
Сотрудники Атлантического университета Флориды выяснили, что современные подростки меньше предрасположены к свободной половой жизни и близости до брака, чем молодые люди 60-х. Кроме того, опросы показали, что примерно 15% американцев от 20 до 24 лет либо вообще не имели половых партнеров, либо начинали вести половую жизнь только после свадьбы. Стоит упомянуть, что всего 6% подростков 60-х поддерживали подобную тенденцию.
Современная молодёжь позже устраивается на работу и получает водительские права, позже начинает курить и употреблять алкоголь. Сравнение результатов опросов нынешних подростков с результатами аналогичных опросов 40-летней давности показывает, что произошёл «сдвиг» занятий, характерных для определённого возраста.
Например, привычки и поведения современного 18-летнего человека такие же, как у 15-летнего подростка 80-х. Отмечается, что более медленное взросление характерно для всех социальных групп. В связи с этим исследователи университета в Сан-Диего предлагают увеличить подростковый возраст до 24 лет.
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