Что не так с современными подростками? Отвечают учёные

Новости мира. Исследовательские институты различных университетов изучили причины вспышек подростковой агрессии и выяснили, действительно ли нынешнее поколение более проблемное. Ученые Кембриджского университета считают , что проблема агрессивного поведения может быть связана с генами человека. Мутации некоторых из них (ученые нашли 26 определенных мест генов) приводят к биполярному расстройству, шизофрении, вспыльчивости, злоупотреблению сигаретами и алкоголем. Впрочем, подобное изменение в ДНК не говорит о том, что человек обязательно будет иметь вредные привычки и агрессивное поведение. Исследователи из Гарвардской медицинской школы выяснили , что одной из причин агрессии может стать недосып. Как оказалось, американские подростки спят меньше, чем когда-либо прежде. Более 70% опрошенных подростков в возрасте от 14 до 18 лет спят менее 6 часов в сутки при норме 8-10 часов. Нехватка сна влияет не только на обучаемость и внимательность, но приводит к тому, что подростки чувствуют себя более нервозными, хотят ссориться с окружающими. Учёные рассказали о том, что влияет на успеваемость детей в школах

Фото: кадр из мультфильма «Маша и Медведь»

Сотрудники университетов Сан-Диего и Айовы заявляют , что на недостаточный сон влияет увлечение подростков смартфонами. Ученые проанализировали продолжительность сна молодых людей в 1991 и 2015 году и выяснили, что в 2015 году около 40% подростков спали менее 7 часов в сутки и по сравнению с 1991 годом число таких детей выросло на 68%. Время использования электронных устройств, нахождения в социальных сетях и чтения новостей в интернете за этот период увеличилось, поэтому, как считают ученые, дети стали меньше спать. Кроме того, исследователи пришли к выводу , что подростки неотделимы от интерактивных технологий, и общение в сети стало частью их жизни. После опроса 743 подростков в возрасте от 13 до 17 лет выяснилось, что 81% опрошенных чувствует связь с друзьями благодаря соцсетям. 68% респондентов утверждают, что онлайн-общение помогает им чувствовать себя увереннее и повышает самооценку, а также позволяет приобщиться к обществу. Ученые рассказали , почему нельзя спать рядом со смартфоном На основе анализа активности 30 тысяч пользователей Instagram ученые из Университета штата Пенсильвания вычислили, что подростки чаще взрослых ставят лайки и теги, активнее комментируют публикации. Однако молодые люди реже выкладывают собственные посты. Более того, если публикация получила мало «лайков», подростки ее удаляют. Ученые представили результаты еще одного неутешительного исследования, оно связано с сидячим образом жизни подростков. В ходе эксперимента 12 тысяч американских школьников неделю носили на ноге прибор, измеряющий физическую активность. Как показало исследование, динамичность детей и подростков (6-19 лет) находится на уровне 60-летних людей. Названы девять признаков приближающейся старости

Фото: instagram.com/katya_zhigalova