Прямой эфир

Ученые рассказали, почему нельзя спать рядом со смартфоном

18 декабря 2017 15:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости мира. В США был опубликован доклад об опасности смартфона, который находится у кровати спящего человека.

Доклад был подготовлен специалистами Департамента здравоохранения Калифорнии. По их словам, излучение от телефона может увеличить риск возникновения рака и бесплодия.

В докладе отмечено, что пользователи должны быть предупреждены о побочных эффектах от использования устройства. Особенно это касается детей и подростков. Постоянное использование смартфона ребенком может сказаться на его психическом здоровье, концентрации внимания и спокойном сне.

Ученые рекомендуют не носить смартфоны в карманах и не оставлять прибор под подушкой или у кровати во время сна. Оптимальное расстояние от спящего человека должно составлять от одного метра.

Весной 2017 года минчанин рассказал о том, что во время зарядки у него загорелся мобильный телефон.

Мужчина получил сильнейший ожог рук – подробности истории здесь

# It-технологии # калейдоскоп

Другие новости рубрики

Все новости
Ирина Кривко после серебра в масс-старте рассказала о будущей свадьбе
18 декабря 2017 08:04

Ирина Кривко после серебра в масс-старте рассказала о будущей свадьбе

Белоруска Дарья Реут стала третьей на конкурсе «Миссис мира». Что публикует минчанка в соцсетях?
18 декабря 2017 07:45

Белоруска Дарья Реут стала третьей на конкурсе «Миссис мира». Что публикует минчанка в соцсетях?

Валентина Гафта прооперировали: коллега рассказал о самочувствии актера
15 декабря 2017 14:32

Валентина Гафта прооперировали: коллега рассказал о самочувствии актера