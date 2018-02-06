Огонёк: Молодые, да поздние. О замедлении взросления человечества

Современная молодежь не дает покоя ученым: они утверждают, что мы теперь дольше взрослеем, и предлагают считать подростками людей до 24 лет. Зачем это? Разбирался «Огонек».

Статья австралийских ученых в авторитетном научном журнале Lancet наделала много шума: по мнению экспертов, в современном мире переходный период между детством и зрелостью (проще говоря, юность) длится больше, чем когда-либо! И если обычно подростковый возраст загоняют в рамки 10-19 лет, то, похоже, их пора пересматривать и продлевать до... 24! Что имеют в виду ученые? Очень просто: сегодня молодые люди дольше учатся, дольше не решаются на брак и на то, чтобы завести детей. Речь не только про Австралию, например в США, согласно данным местного Бюро переписи населения, в 1980-м мужчины женились в 23 года, а женщины выходили замуж в 22. Сегодня, для сравнения, это происходит в 29 и 27 лет соответственно. Еще более удивительная статистика приведена в другом нашумевшем исследовании в научном журнале Child Development: оказывается, если в 1991 году 54 процента учащихся американской средней школы занимались сексом хотя бы раз, то в 2015-м этот показатель упал до 41 процента! Фактически перед нами социологический парадокс: принято жаловаться на распущенность подростков, и напрасно – оказывается, они еще не доросли до физиологических радостей. Впрочем, дело не только в сексе. Как насчет водительских прав? Сегодня один из четырех старшеклассников так и не обзаводится правами к выпускному. И это в Америке, где без автомобиля никуда!

Особенности западной молодежи? Отнюдь. Отечественные эксперты, опрошенные «Огоньком», уверены: затянувшееся взросление так же характерно для молодых россиян, как и для их западных сверстников. Просто к этому не надо относиться как к приговору.

– Здесь целый комплекс причин, в том числе и влияние родителей,– уверена управляющий директор ФОМ Лариса Паутова.– Есть хорошая фраза о том, что дети заменили русским Бога. Так вот на позднее взросление подростков вполне может влиять и гиперответственность родителей, их желание все контролировать, детоцентричность общества.

Причины нового феномена до сих пор вызывают споры среди экспертов. Ну, например, одно из популярных объяснений состоит в том, что на подростках сказался экономический спад: зачем, к примеру, тратить деньги на съемное жилье (или на собственный автомобиль), если можно переждать тяжелые времена и безработицу у родителей? И вот результат – в Великобритании, согласно Национальной статистической службе, в отчем доме сегодня живут 26 процентов молодых людей в возрасте от 20 до 34 лет. Для сравнения: в 1996 году их был 21 процент. А в тех же США страховые компании разрешают молодым людям пользоваться родительской медицинской страховкой вплоть до 26 лет.

Молодые сегодня просиживают дома, перед экранами, а значит, не имеют того опыта независимых решений, который требуется для взрослой жизни.

Но дело, похоже, не только в глобальной рецессии, за продление подросткового возраста говорит и наша... биология. Оказывается, человеческий мозг продолжает развиваться и после 19: пик этого процесса приходится на период между 14 и 26 годами.

– Чувства становятся более интенсивными и мощными, вот почему подростки склонны совершать импульсивные поступки,– объясняет Евгений Березин из Массачусетской больницы общего профиля в Бостоне (США) в интервью Yahoo Lifestyle.

Впрочем, одна из основных версий в объяснении нового феномена – влияние новых технологий. Эксперты утверждают: подростки проживают большую часть своей жизни онлайн, что сказывается на их социальных практиках. Один из адептов этой теории – профессор психологии Государственного университета Сан-Диего Джин Твендж, она указывает на время, которое современные подростки проводят онлайн в ущерб традиционным развлечениям вроде совместных тусовок,– это от 6 до 8 часов в день! Иными словами, молодые сегодня просиживают дома, перед экранами, а значит, не имеют того опыта независимых решений, который требуется для взрослой жизни.

А вот специалисты из ФОМ, напротив, утверждают, что жесткой причинно-следственной связи между популярностью интернета и взрослением подростков нет. Недавно там совместно с НИУ ВШЭ провели масштабное исследование: как оказалось, молодые россияне, которые активны онлайн (например, те, кто пишет в соцсетях, комментирует и ведет блоги), одновременно активны и офлайн,– это как бы две составляющие одной реальности. Так что же все-таки влияет на наше взросление? Споры продолжаются.

Об отечественном аспекте проблемы стоит сказать отдельно. Вот уже много лет ФОМ занимается масштабным проектом, посвященным российской молодежи,– социологи опрашивают и взрослых, и самих подростков о молодости и ее границах, о том, что такое взросление и с чем оно связано. Что экспертам видится с нашей стороны?

– Нынешнее поколение и правда выглядит инфантильным,– констатирует Лариса Паутова.– В соцсетях гуляет забавный ролик про девушку на собеседовании: она объясняет работодателю, что не может начинать работу в 8 утра, потому что всю ночь говорит с другом по скайпу и приходит в популярное сетевое кафе, где заказывает пряный чай латте с тремя порциями обезжиренного молока, не раньше 10, так что на работу может выйти только в 10.45... Это забавно, но главное – недалеко от истины. Современные молодые люди замкнуты на себе, перед нами поколение «дзен»: для них важны внутренний мир и комфорт, а вот материальное благосостояние, напротив, далеко не на первом месте. Нынешние подростки хотят постоянно находиться «под теплым душем» и не желают доказывают свою независимость. Жить с родителями? Почему бы нет, лишь бы это было well being. Благополучно.

Однако, как подчеркивает эксперт, в этом, по сути, нет ничего криминального, напротив, в профессиональном плане современная молодежь может быть вполне состоятельна: она довольно рано учится монетизировать свои увлечения, чем можно объяснить бум всевозможных онлайн-сервисов и услуг. Жизнь под одной крышей с родителями? Здесь тоже дело не столько в установках молодежи, сколько в общей ситуации с недвижимостью. Экономическая состоятельность? Еще один спорный момент: с появлением детей многие молодые люди так или иначе вынуждены обращаться за помощью к родителям. Но что это – инфантильность или просто экономические трудности, связанные с рождением ребенка? Вопрос открытый.

– Чем благополучнее общество, тем позже возникает необходимость брать на себя ответственность,– резюмирует Паутова.– Но это не повод, чтобы сдвигать рамки взросления. Обычно подростки хотят поскорее стать взрослыми, так зачем им в этом мешать?

Можем позволить

Катерина Поливанова, директор Центра исследований современного детства Института образования НИУ ВШЭ

У новых поколений вступление во взрослую жизнь действительно отодвигается, хотя и не так катастрофически, как представляется со стороны: задержка на пару лет. Впервые о феномене заговорили еще в 1980-х, когда появился термин «кидалты» – так обозначали взрослых людей, которые не хотели связывать себя какой бы то ни было ответственностью. Затем, уже в 2000 году, нашумела статья американского психолога Джеффри Арнетта, он ввел понятие emerging adulthood, или возникающая взрослость. Ссылаясь на исследования молодых людей в возрасте от 19 до 25 лет и старше, Арнетт доказывал, что те самые маркеры взрослости, которые привычны для нас (то есть вступление в брак, появление первого ребенка, отдельное от родителей проживание и регулярная карьера), действительно сдвигаются на более поздний срок. Сейчас есть уже огромное число публикаций на эту тему и у нас, и на Западе. Одним словом, в научном дискурсе тема присутствует, и давно.

В чем причины феномена? Здесь можно подставлять что угодно, от влияния соцсетей до обыкновенной избалованности,– любое подойдет и не подойдет одновременно. А все дело в том, что есть одно основное объяснение, и это было многократно доказано: чем богаче общество, тем больше вероятность появления кидалтов. Или, допустим, чем более продвинутым является тот или иной общественный слой, тем дальше отодвигается взросление молодежи, относящейся к нему. Она просто может позволить себе такую жизнь – вот и весь секрет! Все прочие причины – это лишь производные...

Чем богаче общество, тем больше вероятность появления кидалтов.

Судите сами: в 30-е, 40-е, 50-е, что у нас, что, скажем, в США, человеку нужно было быстро вставать на ноги и работать с утра до ночи, если не ради себя, то хотя бы ради семьи, детей. Сравните с сегодняшним днем, когда можно взять кредит на жилье, когда можно сначала поучиться в одном месте, затем в другом и при этом не умереть с голоду. Перед молодыми людьми сейчас целый веер возможностей, поэтому им не нужно принимать окончательных решений, как раньше. Иначе говоря, то или иное решение не определяет вашу жизнь до последнего вздоха, захочешь – переиграешь.

Нынешние миллениалы спокойно относятся к жизни с родителями, у них нет мечты разбогатеть, купить дом или побыстрее завести ребенка... Это не значит, что они бедны, сегодняшняя молодежь вполне успешна профессионально. Но если вдруг понадобится, работу можно сменить на учебу, почему бы нет? Прибавьте к этому рост продолжительности жизни, и вот вам образ этих самых питеров пэнов. Поэтому, кстати, я не верю, что в позднем взрослении виноваты исключительно соцсети. По сути, они не привнесли ничего кардинально нового: просто раньше подростки общались на улице, а теперь в Facebook или «ВКонтакте». Новых потребностей не создано, лишь по-новому удовлетворены старые.

Алексей Рощин, социальный психолог (МГУ)

Разговоры о том, чтобы продлить «время взросления», в сферах социологии, социальной психологии и демографии идут уже очень давно: это объясняется не только усложненностью знаний, необходимых для того, чтобы войти во взрослое общество, но также и ростом продолжительности жизни. Уверен, что цифру «24» можно считать довольно условной... Это скорее чисто социальное ограничение – знак того, что наука разрешает людям дольше овладевать определенными навыками, продлевая детство.

Источник: «Московский комсомолец»

Анатолий Козлов, завкафедрой социологии молодежи и молодежной политики факультета социологии СПбГУ

Это городское поколение более прагматичное. Им важен комфорт. Они не хотят кардинально менять жизнь и будут подстраиваться под этот мир. А он, как мы знаем, не собирается «прогибаться» под них. Это новая инфантильность, которая характеризуется отстраненностью от ответственности и включенности в разнообразные отношения в социуме... Еще одна тенденция – молодежь все больше не хочет работать. Во Франции почти треть после окончания школы до 30 с лишним лет нигде никогда не работали.

Источник: «АиФ» (Санкт-Петербург)

Алексей Кортнев, музыкант

– Вы помните момент, когда почувствовали себя взрослым человеком?

– Очень рано, когда у меня родился первый ребенок... Я тогда почувствовал себя взрослым человеком, потому что на мне было уже очень много ответственности – и семейной, и отцовской, к которой я, к сожалению, был готов гораздо меньше, чем к ответственности за коллег. Мне кажется, что взрослость – это ответственность. Это то количество связей, которое у тебя есть в окружении.

Источник: «Православие и мир»

Источник: Огонек

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