Что модно носить весной и летом в 2021 году? Показываем стильные образы

«Черемуха душистая с весною расцвела» – эти слова классика прямо про нас, про девушек. Весна – время обновления и красоты, а для модниц – настоящий праздник. Предлагаем настроиться на тепло вместе с денимом. Универсальный и стильный, он станет базовой капсулой. На пьедестале джинсовки оверсайз, платья и комбинезоны.

Ирина Кузьмина, стилист:

Добавляем сюда базовую рубашку белого цвета, удобную обувь, и все – у вас готовый образ. Джинсовый джут идеально дополнит любой образ летнего платья в цветочек, либо вы можете добавить его к классическим брюкам. Брюки-клеш остаются с нами – это тренд, это модно, поэтому носите смело. Вы можете добавить к вашему образу такой аксессуар, как повязка, она разнообразит ваш образ, и вам будет удобно, когда будет жарко.

Заглавными буквами весны-лета станут желтый, серый, зеленый и розовый. Причем хороши оба полушария: и горячие насыщенные тона, и спокойные пастельные.

Но стилисты твердят в унисон – яркое платье оттенка пиона станет жемчужиной вашего гардеробчика. Во-первых, фуксия – это красиво, во-вторых, так по-девичьи, по-нашему. Добавьте к летящему платью соломенную сумочку и сияйте на каштановых аллеях. Этим летом искрит все в стиле хендмейд, в том числе вязаные кроп-топы.

Ирина Кузьмина:

И следующий тренд – это бра. Это смелый и очень необычный тренд, чтобы его успокоить, мы надеваем базового цвета шорты и носим бра на базовую футболку. Бра можно носить на рубашку, на блузку, выбирайте то, в чем вам будет комфортно.

Вальс цветов, как подснежники весной – любимая песня дизайнеров. С модных полей этот принт не сойдет никогда, одинаково он «благоухает» и с кроссовками, и с лодочками. Но есть свои нюансы. Остужать буйство красок лучше однотонными базовыми цветами. И если вы дюймовочка, остановите свой взор на мелких бутонах, если обладательница выразительной фигуры, крупные соцветия – ваша стихия.

Линейку остромодных рисунков продолжает тай-дай. Ирина Кузьмина:

Мы выбрали костюм в свободном, спортивном стиле, с модным принтом тай-дай, это будет хороший выбор для выходного дня. Этот принт пошел из Америки. Как он делается? Это завязывается ткань в узелок, ее обваривают в разных цветах либо макают в разные цвета, и получается тогда вот такой расплывчатый тай-дай. Вы можете посмотреть на YouTube ролики и сделать любую футболку с принтом тай-дай.

Когда показывать фигуру, если не летом? С мини вам и карты в руки. Но не забывайте правила истинной леди: либо верх, либо низ. Сочный удлиненный жакет или свободная рубашка уравновесят образ и притянут взгляды на вечеринке.