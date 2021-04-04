Материнский инстинкт оказался слишком силён. Курица позаботилась о детёнышах хищника, который может её съесть

Фермер слышал странные звуки и не мог понять, откуда они доносятся. Когда мужчина увидел, кого высиживает курица, он не мог поверить своим глазам.

Пользователь TikTok Горан Сурчи опубликовал на своей странице видео, которое набрало почти 400 тысяч просмотров. На кадрах ролика мужчина ищет источник мяуканья, потому что беспокоится за безопасность куриц.