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Материнский инстинкт оказался слишком силён. Курица позаботилась о детёнышах хищника, который может её съесть

04 апреля 2021 15:15
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Фермер слышал странные звуки и не мог понять, откуда они доносятся. Когда мужчина увидел, кого высиживает курица, он не мог поверить своим глазам. 

Пользователь TikTok Горан Сурчи опубликовал на своей странице видео, которое набрало почти 400 тысяч просмотров. На кадрах ролика мужчина ищет источник мяуканья, потому что беспокоится за безопасность куриц. 

Материнский инстинкт оказался слишком силён. Курица позаботилась о детёнышах хищника, который может её съесть -1

Фото: tiktok.com/@goran.surchi

Идя на звук, Сурчи понял, что мяуканье доносится из-под курицы. Оказалось, птицы высиживала вовсе не яйца – она согревала своим теплом котят. 

Материнский инстинкт оказался слишком силён. Курица позаботилась о детёнышах хищника, который может её съесть -4

Фото: tiktok.com/@goran.surchi

Как рассказал Горан Bored Panda, мама котят погибла. Через некоторое время тело кошки было найдено в озере неподалёку от фермы. Поэтому опекой котят занялась курица. 

Материнский инстинкт оказался слишком силён. Курица позаботилась о детёнышах хищника, который может её съесть -7

Фото: tiktok.com/@goran.surchi

Однако через несколько дней котята стали проводить больше времени с другой кошкой, которая тоже согласилась приглядывать за малышами. 

Материнский инстинкт оказался слишком силён. Курица позаботилась о детёнышах хищника, который может её съесть -10

Фото: tiktok.com/@goran.surchi

Кстати, недавно мы рассказывали про девушку, которая купила в магазине утиное яйцо и подложила его под курицу. Из яйца вылупился очаровательный птенец, и он теперь ни на миг не отходит от своей хозяйки (здесь подробности). 

# Домашние животные # калейдоскоп # Фотофакт

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