Женщина слышала много человеческих историй и не знала, что с ними делать. Тогда она решила их продавать

Женщина решила опровергнуть утверждение о том, что «спасибо» на хлеб не намажешь. Она собрала чужие истории и начала их продавать.

Как сообщает South China Morning Post, китайская писательница Конг Пинпин в 2012 году решила сделать бизнес на том, о чём большинство и не думало. В интернете многие люди рассказывают забавные или трагические истории из своей жизни, нередко пользователи соцсетей просят помочь им советом в какой-либо ситуации. И всё это совершенно бесплатно.

Пинпин решила, что ценность истории возрастёт, если у неё будет реальная стоимость. Женщина попросила людей присылать ей свои истории из жизни. Любой человек мог написать о себе и предложить этот рассказ Конг. Далее женщина размещала эту историю на своём сайте, где её можно купить за 1 юань (15 центов).