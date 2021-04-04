Женщина слышала много человеческих историй и не знала, что с ними делать. Тогда она решила их продавать

Женщина решила опровергнуть утверждение о том, что «спасибо» на хлеб не намажешь. Она собрала чужие истории и начала их продавать.
Как сообщает South China Morning Post, китайская писательница Конг Пинпин в 2012 году решила сделать бизнес на том, о чём большинство и не думало. В интернете многие люди рассказывают забавные или трагические истории из своей жизни, нередко пользователи соцсетей просят помочь им советом в какой-либо ситуации. И всё это совершенно бесплатно.
Пинпин решила, что ценность истории возрастёт, если у неё будет реальная стоимость. Женщина попросила людей присылать ей свои истории из жизни. Любой человек мог написать о себе и предложить этот рассказ Конг. Далее женщина размещала эту историю на своём сайте, где её можно купить за 1 юань (15 центов).
За девять лет на сайте Пинпин было опубликовано более двух тысяч историй. Женщина возвращает авторам рассказов 80 % своих доходов. Однако Конг считает, что её главная миссия не заработать деньги, а помочь людям выговориться, чтобы им стало легче.
«Многие участники сказали мне, что когда они закончили писать свою историю и отправили её мне по электронной почте, когда они нажали «Отправить», они почувствовали, что отпустили это событие из своей жизни», – вспомнила Пинпин.
Сейчас самой популярной стала 191-я история под названием «Ты никогда не сможешь кого-то ненавидеть». В ней дочь рассказала о своём отце, который употребляет наркотики. Но несмотря ни на что, девушка всё равно простила его.
Своей запоминающейся историей могла бы поделиться и девушка, которая пригласила парня к себе с ночёвкой, а утром он сбежал. Почему так случилось – читайте здесь.