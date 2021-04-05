Мужчина рассказал историю о своей жене с лунатизмом. Все ждали трогательный финал, но не тут-то было
Молодой человек решил рассказать о своей супруге с лунатизмом. Смотря его видео, все ожидали трогательный финал, но мужчина оказался тем ещё шутником.
Супруги Джей и Шэрон регулярно публикуют забавные ролики в TikTok. У семейной пары уже есть свои преданные фанаты, но недавнее видео оказалось настолько необычным, что привлекло ещё больше зрителей. Парень раскрыл людям правду – у его жены лунатизм. Примерно в 3-4 часа ночи девушка просыпается и начинает ходить по дому. Ночная прогулка может закончиться внезапно, например, на полу в ванной.
Фото: tiktok.com/@jayandsharon
В интернете пара искала способы борьбы с лунатизмом и прочитала, что лучше держать мобильные телефоны подальше. Также по всему дому были установлены камеры, чтобы молодой человек мог смотреть, где сейчас его жена.
Фото: tiktok.com/@jayandsharon
При помощи камер стало понятно, что в большинстве случаев девушка ходит по одному и тому же маршруту. Она обходит весь дом и возвращается в кровать.
Фото: tiktok.com/@jayandsharon
И вот однажды парень проснулся около трёх ночи, как раз когда его супруга совершала очередную прогулку. Вместо того, чтобы осторожно отвести жену в спальню, мужчина… вручил ей швабру.
Фото: tiktok.com/@jayandsharon
Подобного сюжетного поворота ожидали далеко не все. Вероятно, именно это и послужило причиной того, что ролик набрал более 11 миллионов просмотров.
Кстати, недавно мы рассказывали по-настоящему трогательную историю. Девушка каждый день пишет мужу записки, в которых признаётся ему в любви – подробнее здесь.