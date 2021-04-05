Мужчина рассказал историю о своей жене с лунатизмом. Все ждали трогательный финал, но не тут-то было

Молодой человек решил рассказать о своей супруге с лунатизмом. Смотря его видео, все ожидали трогательный финал, но мужчина оказался тем ещё шутником.

Супруги Джей и Шэрон регулярно публикуют забавные ролики в TikTok. У семейной пары уже есть свои преданные фанаты, но недавнее видео оказалось настолько необычным, что привлекло ещё больше зрителей. Парень раскрыл людям правду – у его жены лунатизм. Примерно в 3-4 часа ночи девушка просыпается и начинает ходить по дому. Ночная прогулка может закончиться внезапно, например, на полу в ванной.