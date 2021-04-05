Прямой эфир

Мужчина рассказал историю о своей жене с лунатизмом. Все ждали трогательный финал, но не тут-то было

05 апреля 2021 07:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Молодой человек решил рассказать о своей супруге с лунатизмом. Смотря его видео, все ожидали трогательный финал, но мужчина оказался тем ещё шутником. 

Супруги Джей и Шэрон регулярно публикуют забавные ролики в TikTok. У семейной пары уже есть свои преданные фанаты, но недавнее видео оказалось настолько необычным, что привлекло ещё больше зрителей. Парень раскрыл людям правду – у его жены лунатизм. Примерно в 3-4 часа ночи девушка просыпается и начинает ходить по дому. Ночная прогулка может закончиться внезапно, например, на полу в ванной. 

Мужчина рассказал историю о своей жене с лунатизмом. Все ждали трогательный финал, но не тут-то было-1

Фото: tiktok.com/@jayandsharon

В интернете пара искала способы борьбы с лунатизмом и прочитала, что лучше держать мобильные телефоны подальше. Также по всему дому были установлены камеры, чтобы молодой человек мог смотреть, где сейчас его жена. 

Мужчина рассказал историю о своей жене с лунатизмом. Все ждали трогательный финал, но не тут-то было-4

Фото: tiktok.com/@jayandsharon

При помощи камер стало понятно, что в большинстве случаев девушка ходит по одному и тому же маршруту. Она обходит весь дом и возвращается в кровать.

Мужчина рассказал историю о своей жене с лунатизмом. Все ждали трогательный финал, но не тут-то было-7

Фото: tiktok.com/@jayandsharon

И вот однажды парень проснулся около трёх ночи, как раз когда его супруга совершала очередную прогулку. Вместо того, чтобы осторожно отвести жену в спальню, мужчина… вручил ей швабру. 

Мужчина рассказал историю о своей жене с лунатизмом. Все ждали трогательный финал, но не тут-то было-10

Фото: tiktok.com/@jayandsharon

Подобного сюжетного поворота ожидали далеко не все. Вероятно, именно это и послужило причиной того, что ролик набрал более 11 миллионов просмотров. 

Кстати, недавно мы рассказывали по-настоящему трогательную историю. Девушка каждый день пишет мужу записки, в которых признаётся ему в любви – подробнее здесь

# Брак и семья # калейдоскоп # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Материнский инстинкт оказался слишком силён. Курица позаботилась о детёнышах хищника, который может её съесть
04 апреля 2021 15:15

Материнский инстинкт оказался слишком силён. Курица позаботилась о детёнышах хищника, который может её съесть

Женщина слышала много человеческих историй и не знала, что с ними делать. Тогда она решила их продавать
04 апреля 2021 14:49

Женщина слышала много человеческих историй и не знала, что с ними делать. Тогда она решила их продавать

Девушка вышла замуж за бородатого мужика, но живёт с маленькой девочкой. Просто внутри парня спал вовсе не зверь
04 апреля 2021 10:51

Девушка вышла замуж за бородатого мужика, но живёт с маленькой девочкой. Просто внутри парня спал вовсе не зверь