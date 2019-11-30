Что есть во время Рождественского поста? Три простых рецепта

Сейчас у католиков и православных Рождественский пост. Верующим приходится ограничивать себя в еде. Запрещается есть мясо, рыбу, употреблять молочные продукты и яйца. Мы постараемся вам подсказать, что можно есть во время поста. Каши Во время поста приготовление каши имеет некоторые отличия. Нельзя варить на молоке, нельзя добавлять масло. В остальном то же самое. Для примера возьмём рождественскую кутью из пшеницы. Нам понадобятся: стакан шлифованной пшеницы; по 100 г мака, орехов и изюма; мёд – по желанию; столовая ложка сахара; чайная ложка соли. Сначала моем пшеницу холодной водой. Если мыть горячей, то получится густая каша, а не рассыпчатая. Помещаем зёрна в дуршлаг и ждём, когда стечёт вода. После этого насыпаем пшеницу в кастрюлю, заливаем водой так, чтобы её уровень был немного выше зёрен, и варим. В то же время в другую ёмкость помещаем мак, заливаем водой и томим на маленьком огне полчаса. Готовим гречневую кашу с грибами

Фото: instagram.com/natasha_imshenetskaya

Ждём, пока закипит вода с пшеницей. Через 10 минут после закипания добавляем соль. Когда зёрна сварятся, высыпаем их на дуршлаг и позволяем воде стечь. В это время проверяем, выкипела ли вода при варке мака. Когда вода испарится, нужно добавить полстакана и подержать на огне ещё 10-15 минут. Кипеть и булькать мак не должен. Теперь пришла пора нарезать орехи и обжарить их на сухой сковороде. Изюм нужно залить кипятком и позволить ему стать мягче. После этого воду слить. Приготовившийся мак смешиваем с сахаром и перетираем в ступке, пока не начнёт выделяться белая жидкость. Теперь, наконец-то, смешиваем все ингредиенты в одной ёмкости и добавляем мёд. Можно есть. Супы Приготовление постного супа почти не отличается от приготовления обычного, разве что есть ряд запрещённых ингредиентов, которые перечислялись ранее. Можно попробовать суп из щавеля и крапивы, но мы изучим рецепт супа-пюре из тыквы. Нам понадобятся: 400-500 г тыквы; 200 г моркови; 150 г репчатого лука; один черешковый сельдерей; соль. Для начала необходимо вымыть и почистить овощи. Затем нарезаем лук, морковь, тыкву. Морковь и лук обжариваем на растительном масле. Через некоторое время добавляем туда тыкву и тушим под крышкой около 15 минут, чтобы тыква размякла. Готовим рататуй на сковороде. Пошаговый рецепт

Фото: instagram.com/gulnozamina

В то же время варим овощной бульон. Для этого набираем в кастрюлю воду, помещаем туда сельдерей и лук. Вода должна лишь слегка прикрывать овощи. Когда закипит – уменьшить огонь до минимума и варить ещё 30 минут. Добавляем в бульон приготовившиеся на сковороде лук, морковь и тыкву. Держим на огне ещё 15 минут. Затем перемешиваем содержимое кастрюли блендером, пока не получится пюре. При желании добавляем соль. Можно есть. Драники Стратегически верный выбор на все случаи жизни. Вкусно, полезно, легко приготовить, можно употреблять во время поста. Нам понадобятся: 7-8 картофелин; щепотка перца, 2-3 столовые ложки муки, четверть чайной ложки соды, растительное масло. Чистим картофель, трём на тёрке. Для лучшего результата первую половину натереть мелко, вторую – крупно. Смешиваем всё это с мукой, перцем, солью и содой. Чтобы не терять время, одновременно греем сковороду. Затем наливаем на неё масло и начинаем жарить драники. Готовим густой компот из слив на сковороде

Фото: instagram.com/veselaya_eda