Пытаются поймать корм. Показываем потешные фотографии собак

Владельцы собак знают, что их домашние любимцы забавные. Конечно, они иногда грызут ценные вещи, скидывают цветы на пол и многое другое. Однако собаки преданные, помогают вести более активную жизнь, не дают заскучать.

Не всем четверолапым повезло найти семью, поэтому некоторым приходится жить на улице или в специальных приютах. И есть люди, которые стараются решить эту проблему по мере своих сил.

Например, супруги Мэри и Адам Голдберги создали фотопроект, чтобы показать индивидуальность каждой собаки. Иногда снимки получаются невероятно потешными. Убедитесь сами.

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