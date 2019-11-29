Мальчик после потери семьи отказался от усыновления и живёт один

Десятилетний ребёнок живёт один и работает в поле, чтобы обеспечить себя едой. Но становиться частью другой семьи мальчик не хочет.

Как сообщает Oddity Central, Данг Ван Кхуен живёт во Вьетнаме. Мама ребёнка умерла, когда мальчик был ещё совсем маленьким. О малыше заботилась бабушка, пока его отец искал работу на стройках. Однажды мужчина погиб на работе в результате несчастного случая. После этого бабушка Кхуена вышла замуж за жителя другой деревни и оставила внука одного.

Пока отец мальчика был жив, он присылал ребёнку деньги, чтобы была возможность покупать еду, одежду и прочие необходимые вещи. Также благодаря финансовой поддержке мужчины с внуком жила бабушка и готовила ему.