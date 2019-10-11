Прямой эфир

Готовим рататуй на сковороде. Пошаговый рецепт

11 октября 2019 09:09
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Ингредиенты: баклажан, кабачки, болгарский перец и перец чили, репчатый лук, чеснок, оливковое масло, тимьян, соль и томатная паста.

Готовим рататуй на сковороде. Пошаговый рецепт-1

Готовим рататуй на сковороде. Пошаговый рецепт-3

Готовим рататуй на сковороде. Пошаговый рецепт-5

Баклажан среднего размера нарезаем мелкими кубиками. Солим.

Готовим рататуй на сковороде. Пошаговый рецепт-8

Готовим рататуй на сковороде. Пошаговый рецепт-10

Очищаем два молодых кабачка и нарезаем кубиками.  

Готовим рататуй на сковороде. Пошаговый рецепт-13

Нарезаем три болгарских перца.

Готовим рататуй на сковороде. Пошаговый рецепт-16

Мелко нарезаем три небольшие луковицы.

Измельчаем 4 зубчика чеснока.

Готовим рататуй на сковороде. Пошаговый рецепт-19

Обжаривать овощи будем по очереди на оливковом масле до состояния «аль денте».  

Готовим рататуй на сковороде. Пошаговый рецепт-22

Кабачки после обжарки избавляем от масла с помощью дуршлага, добавляем часть нарезанного чеснока, тимьян и отправляем в кастрюлю.

Готовим рататуй на сковороде. Пошаговый рецепт-25

Выжимаем из нарезанного баклажана лишнюю влагу.

Готовим рататуй на сковороде. Пошаговый рецепт-28

Сцеженное масло от кабачка отправляем снова на сковородку и слегка обжариваем баклажан.

Готовим рататуй на сковороде. Пошаговый рецепт-31

Избавляем также баклажан от масла. Добавляем немного чеснока и тимьяна. Отправляем к кабачкам в кастрюлю. Овощи не перемешиваем.

Готовим рататуй на сковороде. Пошаговый рецепт-34

 

Снова оливковое масло выливаем в сковороду. Обжариваем болгарский перец.  

Готовим рататуй на сковороде. Пошаговый рецепт-37

Откидываем готовый перец в дуршлаг и отправляем в кастрюлю.  

Готовим рататуй на сковороде. Пошаговый рецепт-40

Обжариваем лук по прежней схеме на сцеженном оливковом масле. Отправляем в кастрюлю.  

Готовим рататуй на сковороде. Пошаговый рецепт-43

Для приготовления соуса отправляем в сковороду 3 ст. л. томатной пасты.

Готовим рататуй на сковороде. Пошаговый рецепт-46

Перец чили мелко нарезаем. Вырезаем плодоножку. Отправляем его к томатной пасте.

Добавляем полстакана воды. Когда соус закипел, отправляем его к овощам. Перемешиваем и тушим минуты 4. 

Готовим рататуй на сковороде. Пошаговый рецепт-49

Блюдо готово. Получилось быстро, вкусно и полезно. Берите рецепт на вооружение!

Готовим рататуй на сковороде. Пошаговый рецепт-52

Готовим рататуй на сковороде. Пошаговый рецепт-54

*На правах рекламы. 

# Рецепты # Татьяна Бородкина # Рецепты

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