Готовим рататуй на сковороде. Пошаговый рецепт

Ингредиенты: баклажан, кабачки, болгарский перец и перец чили, репчатый лук, чеснок, оливковое масло, тимьян, соль и томатная паста.
Ингредиенты: баклажан, кабачки, болгарский перец и перец чили, репчатый лук, чеснок, оливковое масло, тимьян, соль и томатная паста.
Баклажан среднего размера нарезаем мелкими кубиками. Солим.
Очищаем два молодых кабачка и нарезаем кубиками.
Нарезаем три болгарских перца.
Мелко нарезаем три небольшие луковицы.
Измельчаем 4 зубчика чеснока.
Обжаривать овощи будем по очереди на оливковом масле до состояния «аль денте».
Кабачки после обжарки избавляем от масла с помощью дуршлага, добавляем часть нарезанного чеснока, тимьян и отправляем в кастрюлю.
Выжимаем из нарезанного баклажана лишнюю влагу.
Сцеженное масло от кабачка отправляем снова на сковородку и слегка обжариваем баклажан.
Избавляем также баклажан от масла. Добавляем немного чеснока и тимьяна. Отправляем к кабачкам в кастрюлю. Овощи не перемешиваем.
Снова оливковое масло выливаем в сковороду. Обжариваем болгарский перец.
Откидываем готовый перец в дуршлаг и отправляем в кастрюлю.
Обжариваем лук по прежней схеме на сцеженном оливковом масле. Отправляем в кастрюлю.
Для приготовления соуса отправляем в сковороду 3 ст. л. томатной пасты.
Перец чили мелко нарезаем. Вырезаем плодоножку. Отправляем его к томатной пасте.
Добавляем полстакана воды. Когда соус закипел, отправляем его к овощам. Перемешиваем и тушим минуты 4.
Блюдо готово. Получилось быстро, вкусно и полезно. Берите рецепт на вооружение!
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