Готовим рататуй на сковороде. Пошаговый рецепт

Ингредиенты: баклажан, кабачки, болгарский перец и перец чили, репчатый лук, чеснок, оливковое масло, тимьян, соль и томатная паста.

Баклажан среднего размера нарезаем мелкими кубиками. Солим.

Очищаем два молодых кабачка и нарезаем кубиками.

Нарезаем три болгарских перца.

Мелко нарезаем три небольшие луковицы. Измельчаем 4 зубчика чеснока.

Обжаривать овощи будем по очереди на оливковом масле до состояния «аль денте».

Кабачки после обжарки избавляем от масла с помощью дуршлага, добавляем часть нарезанного чеснока, тимьян и отправляем в кастрюлю.

Выжимаем из нарезанного баклажана лишнюю влагу.

Сцеженное масло от кабачка отправляем снова на сковородку и слегка обжариваем баклажан.

Избавляем также баклажан от масла. Добавляем немного чеснока и тимьяна. Отправляем к кабачкам в кастрюлю. Овощи не перемешиваем.

Снова оливковое масло выливаем в сковороду. Обжариваем болгарский перец.

Откидываем готовый перец в дуршлаг и отправляем в кастрюлю.

Обжариваем лук по прежней схеме на сцеженном оливковом масле. Отправляем в кастрюлю.

Для приготовления соуса отправляем в сковороду 3 ст. л. томатной пасты.

Перец чили мелко нарезаем. Вырезаем плодоножку. Отправляем его к томатной пасте. Добавляем полстакана воды. Когда соус закипел, отправляем его к овощам. Перемешиваем и тушим минуты 4.

Блюдо готово. Получилось быстро, вкусно и полезно. Берите рецепт на вооружение!