Прямой эфир

Готовим тыквенный крем-суп: простой рецепт

29 ноября 2019 07:20
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Ингредиенты: тыква, петрушка, лук, чеснок, имбирь, сливочное и растительное масло, сливки, сахар, соль, черный перец, коньяк и куриный бульон.

Готовим тыквенный крем-суп: простой рецепт-1

Чистим тыкву (500 г) от кожуры и семечек, нарезаем на небольшие кусочки.

Готовим тыквенный крем-суп: простой рецепт-4

Лук и три зубчика чеснока мелко крошим.

Готовим тыквенный крем-суп: простой рецепт-7

В сотейник добавляем 2 ст. л. растительного масла и 30 г сливочного масла. Отправляем туда лук и чуть позже чеснок.

Готовим тыквенный крем-суп: простой рецепт-10

20 г имбиря натираем на терке и отправляем обжариваться к луку и чесноку, потом тыкву.

Готовим тыквенный крем-суп: простой рецепт-13

Добавляем 1 ст. л. сахара, коньяка и соли.

Готовим тыквенный крем-суп: простой рецепт-16

Когда все обжарили до состояния аль денте, добавляем куриный бульон (1 л). Варим суп 15 минут.

Приготовим гренки к супу. Для этого отрежем корочку в тостовом хлебе, раздавим чеснок и отправим его на разогретую сковороду и обжариваем наш хлеб.

Готовим тыквенный крем-суп: простой рецепт-19

Пучок петрушки мелко нарезаем. Делим ее на две части, одной мы украсим, а вторую добавим в суп.

Готовим тыквенный крем-суп: простой рецепт-22

К супу добавляем жирные сливки, они должны быть комнатной температуры. Добавляем черный перец на кончике чайной ложки.

Готовим тыквенный крем-суп: простой рецепт-25

Взбиваем суп блендером.

Готовим тыквенный крем-суп: простой рецепт-28

Наливаем суп в тарелку, посыпаем петрушкой, тыквенными семечками и сливками.

Готовим тыквенный крем-суп: простой рецепт-31

Приятного аппетита!

Готовим тыквенный крем-суп: простой рецепт-34

*На правах рекламы.

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