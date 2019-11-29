Готовим тыквенный крем-суп: простой рецепт

Ингредиенты: тыква, петрушка, лук, чеснок, имбирь, сливочное и растительное масло, сливки, сахар, соль, черный перец, коньяк и куриный бульон.

Чистим тыкву (500 г) от кожуры и семечек, нарезаем на небольшие кусочки.

Лук и три зубчика чеснока мелко крошим.

В сотейник добавляем 2 ст. л. растительного масла и 30 г сливочного масла. Отправляем туда лук и чуть позже чеснок.

20 г имбиря натираем на терке и отправляем обжариваться к луку и чесноку, потом тыкву.

Добавляем 1 ст. л. сахара, коньяка и соли.

Когда все обжарили до состояния аль денте, добавляем куриный бульон (1 л). Варим суп 15 минут. Приготовим гренки к супу. Для этого отрежем корочку в тостовом хлебе, раздавим чеснок и отправим его на разогретую сковороду и обжариваем наш хлеб.

Пучок петрушки мелко нарезаем. Делим ее на две части, одной мы украсим, а вторую добавим в суп.

К супу добавляем жирные сливки, они должны быть комнатной температуры. Добавляем черный перец на кончике чайной ложки.

Взбиваем суп блендером.

Наливаем суп в тарелку, посыпаем петрушкой, тыквенными семечками и сливками.

Приятного аппетита!