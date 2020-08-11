Что делать родителям, чтобы подготовить детей к школе? Три совета от психолога

Что делать родителям перед 1 сентября, чтобы подготовить детей в школу, рассказали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.

Надежда Цыркун, кандидат психологических наук, доцент:

Надо, чтобы вокруг и дети, и взрослые были счастливы, тогда они из любого стресса выйдут сами и выйдут хорошо.

Вторая рекомендация, она касается оперативно-организационной нашей части жизни, это никому не нравится то, что я скажу, соблюдение режима дня. Маленький ребенок хотя бы до 8 лет должен спать днем. Почему? Он должен высыпаться, потому что мозг нуждается, образно говоря, в такой же перезарядке, как все наши гаджеты. Как же мобильник, ноутбук мы обязательно должны подзарядить, точно так же и мозг. Если ребенок пришел сонный и он на уроке не охватывает материал, конечно, трудности, а трудность очень простая.

Третья рекомендация – надо проверить, сколько же запоминает ваш ребенок, когда вы с ним разговариваете. Средний объем памяти – 7 плюс, минус 2, т. е. от 5 до 9. Вот у нас в классе дети, одному предложение педагог произносит, он схватывает 9 с одного раза, у другого норма 5, значит, надо два раза повторять. Лучше, чтобы наш ребенок схватывал с одного раза.