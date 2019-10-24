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Здесь жил дедушка бывшего гендиректора «Microsoft» и учился будущий президент Израиля. Побывали в Пинске

24 октября 2019 18:27
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Главная пешеходная улица полесской Венеции, как называют Пинск. Что интересно: бывший гендиректор корпорации «Microsoft» имеет пинские корни, рассказали в программе «Специальный репортаж» 

Здесь жил дедушка бывшего гендиректора «Microsoft» и учился будущий президент Израиля. Побывали в Пинске -1

Мама экс-премьер-министра Израиля и вовсе – коренная пинчанка, а вот первый президент Израиля здесь жил и учился. Ко всему прочему, жемчужина над Пиной в этому году стала культурной столицей Беларуси. А статус, правда, неофициальной столицы белорусского Полесья присвоен уже давно.

Здесь жил дедушка бывшего гендиректора «Microsoft» и учился будущий президент Израиля. Побывали в Пинске -4

Так уж вышло, некоронованная столица края лесов и болот. Края, который охватил сразу четыре страны – Беларусь, Россию, Украину и Польшу. Наша часть – одна из самых больших: занимает почти половину всей территории.

Вокруг белорусского Полесья долго витала загадка, которую обсуждали специалисты от Санкт-Петербурга до Берлина: с юга ли Беларуси произошли современные славянские народы?

И недавно наши учёные раскопали в деревне Ясковичи древнейшее поселение.

Здесь жил дедушка бывшего гендиректора «Microsoft» и учился будущий президент Израиля. Побывали в Пинске -7

Десятки артефактов, догадок и предположений, но всё-таки говорить о точке в этой истории пока не приходится. 

Здесь жил дедушка бывшего гендиректора «Microsoft» и учился будущий президент Израиля. Побывали в Пинске -10

# Туризм # калейдоскоп

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