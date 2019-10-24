Здесь жил дедушка бывшего гендиректора «Microsoft» и учился будущий президент Израиля. Побывали в Пинске

Главная пешеходная улица полесской Венеции, как называют Пинск. Что интересно: бывший гендиректор корпорации «Microsoft» имеет пинские корни, рассказали в программе «Специальный репортаж»

Мама экс-премьер-министра Израиля и вовсе – коренная пинчанка, а вот первый президент Израиля здесь жил и учился. Ко всему прочему, жемчужина над Пиной в этому году стала культурной столицей Беларуси. А статус, правда, неофициальной столицы белорусского Полесья присвоен уже давно.

Так уж вышло, некоронованная столица края лесов и болот. Края, который охватил сразу четыре страны – Беларусь, Россию, Украину и Польшу. Наша часть – одна из самых больших: занимает почти половину всей территории.

Вокруг белорусского Полесья долго витала загадка, которую обсуждали специалисты от Санкт-Петербурга до Берлина: с юга ли Беларуси произошли современные славянские народы?

И недавно наши учёные раскопали в деревне Ясковичи древнейшее поселение.