«Человек может начать двигаться в сторону новой жизни». Чем занять себя на самоизоляции
Самоизоляцию, которой вынуждены придерживаться многие, психологи советуют воспринимать не как испытание, а как шанс изменить жизнь к лучшему. Главная задача человека – сделать этот период менее стрессовым и более продуктивным, например, заняться переоценкой ценностей.
Марина Прохорова, психолог:
Такая внутренняя ревизия происходит, и в этот момент очевидными становятся следующие вещи: как важно общение с дорогими и близкими тебе людьми, уделить больше времени своей половинке и тогда отношения, которые уже изжили себя, вдруг начинают переживать некоторый расцвет. Человек уже как будто обнуленный может начать двигаться в сторону новой жизни, какой-то более близкой, ценной, которая больше соответствует его внутреннему миру.
В этот период у человека есть возможность посмотреть на себя со стороны, и, возможно, время, проведенное в самоизоляции, поможет ему в будущем поменять жизненные ориентиры, следовать не моде, а внутренним потребностям и желаниям. Вспомнить старые хобби, развиваться в режиме онлайн. В XXI веке рабочее место там, где есть ноутбук.
Марина Прохорова:
Если же у вас есть какие-то хобби, которые могут потенциально приносить некую прибыль, стать посильным источником дохода, то сейчас самое время тоже это развивать. Актуальными сейчас являются вебинары, какие-то лекции, где люди могут делиться своими профессиональными знаниями, навыками, умениями, изучение иностранных языков – все, что угодно, все это возможно онлайн, это очень продуктивно. Это действительно помогает отойти от каких-то гнетущих мыслей. Когда вы погружаетесь в то дело, которое вам очень нравится, то у вас появляется много новых сил, энтузиазма и энергии.
А гиперактивным людям, которым с трудом удается остановить свой внутренний моторчик, избежать лишнего напряжения помогут телесные и дыхательные практики.
Марина Прохорова:
Есть динамичные релаксационные техники, когда тело хорошо поработает, потом мышечное напряжение начинает уходить. Расслабление пред сном – это необходимая вещь, когда вы просто ложитесь спокойно перед сном и пробуете мысленно расслабить каждый участок тела, тогда человек очень хорошо и легко уходит в здоровый глубокий сон и утром просыпается бодрым и посвежевшим.
Основная задача таких упражнений – научиться следовать за своим телом, избавляться от накопленного негатива и подавленных эмоций.