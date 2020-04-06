«Человек может начать двигаться в сторону новой жизни». Чем занять себя на самоизоляции

Самоизоляцию, которой вынуждены придерживаться многие, психологи советуют воспринимать не как испытание, а как шанс изменить жизнь к лучшему. Главная задача человека – сделать этот период менее стрессовым и более продуктивным, например, заняться переоценкой ценностей.

Марина Прохорова, психолог:

Такая внутренняя ревизия происходит, и в этот момент очевидными становятся следующие вещи: как важно общение с дорогими и близкими тебе людьми, уделить больше времени своей половинке и тогда отношения, которые уже изжили себя, вдруг начинают переживать некоторый расцвет. Человек уже как будто обнуленный может начать двигаться в сторону новой жизни, какой-то более близкой, ценной, которая больше соответствует его внутреннему миру.