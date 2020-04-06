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Ещё одна дочка. Женщина родила 22 ребёнка

06 апреля 2020 08:36
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Новости Великобритании. Женщина, которая обещала больше не заводить детей, родила 22 ребёнка. 

Как сообщает The Sun, 45-летняя Сью Рэдфорд и её 49-летний муж Ноэль стали родителями в 22 раз – у них родилась девочка. Супруги ещё не выбрали для неё имя, но говорят, что спешить некуда. Из-за нынешней обстановки в Великобритании закрыты ЗАГСы, поэтому зарегистрировать ребёнка пока что не получится. 

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Ещё одна дочка. Женщина родила 22 ребёнка -1

Фото: instagram.com/theradfordfamily 

В этот раз роды продолжались девять часов. По словам Сью, она опасалась, что к ней могут не пустить мужа, но всё прошло хорошо. Кстати, быстрее всего на свет появилась их дочь Бонни, она родилась за 12 минут и до появления нового ребёнка была младшей в семье.    

Ещё одна дочка. Женщина родила 22 ребёнка -4

Фото: instagram.com/theradfordfamily 

Сейчас супруги с дочерьми и сыновьями живут в бывшем доме для престарелых с десятью спальнями в городе Моркам графства Ланкашир. У семьи есть пекарня, благодаря которой они могут обеспечивать всех своих детей.   

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Ещё одна дочка. Женщина родила 22 ребёнка -7

Фото: instagram.com/theradfordfamily 

Сейчас первенцу супругов Кристоферу 30 лет, у мужчины двое детей. У старшей дочери, 26-летней Софии, уже есть трое детей.  

Ещё одна дочка. Женщина родила 22 ребёнка -10

Фото: instagram.com/theradfordfamily 

Не так давно мы рассказывали про другую британку, которая 18 лет пыталась родить девочку.   

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# Беременность и роды # калейдоскоп

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