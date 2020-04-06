Ещё одна дочка. Женщина родила 22 ребёнка

Новости Великобритании. Женщина, которая обещала больше не заводить детей, родила 22 ребёнка. Как сообщает The Sun, 45-летняя Сью Рэдфорд и её 49-летний муж Ноэль стали родителями в 22 раз – у них родилась девочка. Супруги ещё не выбрали для неё имя, но говорят, что спешить некуда. Из-за нынешней обстановки в Великобритании закрыты ЗАГСы, поэтому зарегистрировать ребёнка пока что не получится. Добро пожаловать! Семь трогательных фото малышей, которые только-только появились на свет

Фото: instagram.com/theradfordfamily

В этот раз роды продолжались девять часов. По словам Сью, она опасалась, что к ней могут не пустить мужа, но всё прошло хорошо. Кстати, быстрее всего на свет появилась их дочь Бонни, она родилась за 12 минут и до появления нового ребёнка была младшей в семье.

Фото: instagram.com/theradfordfamily

Сейчас супруги с дочерьми и сыновьями живут в бывшем доме для престарелых с десятью спальнями в городе Моркам графства Ланкашир. У семьи есть пекарня, благодаря которой они могут обеспечивать всех своих детей. От 45 до 410 дней. Сколько длится декретный отпуск в разных странах?

Фото: instagram.com/theradfordfamily

Сейчас первенцу супругов Кристоферу 30 лет, у мужчины двое детей. У старшей дочери, 26-летней Софии, уже есть трое детей.

Фото: instagram.com/theradfordfamily