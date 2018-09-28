C первого взгляда. Сколько нужно времени, чтобы влюбиться: рассказали учёные

Песни о любви убеждают нас в том, что влюбиться можно всего за одну минуту, но ученые обнаружили, что на самом деле это происходит намного быстрее.

По информации Daily Mail, новое исследование сообщает, что мы оцениваем привлекательность потенциального партнера менее чем за треть секунды – это происходит в мгновение ока.

Нейробиологи говорят о том, что люди идентифицируют чей-либо пол за 244 миллисекунды, а дают вердикт о чьей-то привлекательности через 59 миллисекунд .

Социальные сети вдохновили ученых на данное исследование, хотя если вы пользователь приложений для знакомств, то вы не будете удивлены данной информацией.

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Одна из теорий заключается в том, в процессе эволюции мы увеличили скорость определения привлекательности, чтобы повысить шансы нахождения подходящего партнера с привлекательной внешностью, которая ассоциируется с более высоким интеллектом и лучшим состоянием здоровьем.

Группа психологов из Германии контролировала деятельность мозга 25 студентов во время того, как они рассматривали 100 портретов и определяли их пол и привлекательность.

Профессор Карбон, руководитель исследования, сообщил, что во время определения степени привлекательности люди «сильно руководствуются гендерными стереотипами».

«Хотя это может считаться крайне несправедливым, но в повседневной жизни, внешность – главная определяющая привлекательности», – добавляет он.

«Привлекательные люди воспринимаются как более умные, а физически крепкие, да и в целом более счастливые и довольные своей жизнью».