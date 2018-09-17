«Любое внимание девушек я воспринимаю в штыки»: как перестать бояться влюбиться?
Люди встречаются, люди влюбляются, женятся. Высокое чувство «любовь» одни нарекают смыслом жизни, другие – духовным богатством, завладеть которым мечтает каждый, за исключением филофобов. Боязнь влюбиться – так трактуется понятие «филофобия». Но психолог Марина Прохорова предлагает заглянуть вглубь этой проблемы.
Марина Прохорова, психолог:
Не столько страх влюбиться, сколько страх испытать все болезненные негативные чувства по этому поводу, страх быть отвергнутым, это может быть безответная любовь или, в буквальном смысле, потеря человека.
Именно трагический случай и записал Максима в ряды «беглецов от счастья». Молодой человек посещает сеансы психолога и верит, что однажды в его сердце кто-то снова займёт главное место.
Максим Жук, филофоб:
У меня были отношения с девушкой, полгода назад она попала в автокатастрофу. Я до сих пор её помню, и чувства ещё остались. И сейчас любое внимание девушек посторонних я воспринимаю в штыки.
Отрекаясь от любви, становясь заложниками негативного опыта, собственных барьеров, филофобы лишают себя и положительных эмоций, которые могут подарить зародившиеся отношения.
Многие даже не начинают их выстраивать, например, из-за страха повторить отчую судьбу, когда родителям на протяжении жизни так и не удалось создать крепкий и гармоничный союз. У этой фобии может быть несколько ликов, важно ее устранить для того, чтобы жить полноценной жизнью.
Марина Прохорова:
Нужна, безусловно, психологическая помощь, встретиться с этим страхом, прожить его, мотивировать его на определенный риск, потому что это правда, ведь мы никогда не можем предугадать, чем закончится наше желание познакомиться с человеком. Если сопровождать человека и дать ему должную поддержку, то тогда все получится.