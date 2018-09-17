«Любое внимание девушек я воспринимаю в штыки»: как перестать бояться влюбиться?

Люди встречаются, люди влюбляются, женятся. Высокое чувство «любовь» одни нарекают смыслом жизни, другие – духовным богатством, завладеть которым мечтает каждый, за исключением филофобов. Боязнь влюбиться – так трактуется понятие «филофобия». Но психолог Марина Прохорова предлагает заглянуть вглубь этой проблемы.

Марина Прохорова, психолог: Не столько страх влюбиться, сколько страх испытать все болезненные негативные чувства по этому поводу, страх быть отвергнутым, это может быть безответная любовь или, в буквальном смысле, потеря человека.

Именно трагический случай и записал Максима в ряды «беглецов от счастья». Молодой человек посещает сеансы психолога и верит, что однажды в его сердце кто-то снова займёт главное место.

Максим Жук, филофоб:

У меня были отношения с девушкой, полгода назад она попала в автокатастрофу. Я до сих пор её помню, и чувства ещё остались. И сейчас любое внимание девушек посторонних я воспринимаю в штыки.