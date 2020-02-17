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Лысая певица Zivert поразила своих фанатов новым образом

17 февраля 2020 08:42
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Певица Zivert представила два новых клипа в День всех влюбленных. В каждой из работ исполнительница была в разных амплуа. 

29-летняя Юлия Зиверт презентовала ролики на песни «ЯТЛ» и «Credo». Именно во втором певица появилась в непривычном для себя образе – лысой. 

Лысая певица Zivert поразила своих фанатов новым образом -1

Фото: instagram.com/_zivert

Режиссером обеих работ стал Алан Бадоев. Исполнительница поблагодарила его за то, что он помог ей совершить глубочайшее путешествие в себя. Юлия также отметила, что очень бы хотела, чтобы каждый слушатель смог найти себя в этих картинах – именно поэтому они получились такими разными. 

Zivert:
Две такие противоположные грани моего сознания. Вы знаете, что оголять пикантные части тела не в моем стиле, поэтому в «Credo» оголила для вас то, что является вторым по важности (для меня и по пикантности) после души. 

Лысая певица Zivert поразила своих фанатов новым образом -4

Фото: instagram.com/_zivert

Поклонники оказались в восторге от эксперимента. Они в комментариях отметили, что певица похожа на инопланетянку. 

Алан Бадоев поделился эмоциями от работы с артисткой.    

Лысая певица Zivert поразила своих фанатов новым образом -7

Фото: instagram.com/alanbadoev

Алан Бадоев:
Две совершенно разные истории, как две стороны одного артиста. Юля, спасибо за то , что ты такая разная, смелая и жаждешь экспериментов. У этого артиста все не про внешний вид, а про суть, о глубине.  

«За тобой даже мода не успевает». Необычный образ Zivert покорил ее поклонников (читать далее).  

# Звезды # калейдоскоп # Юлия Зиверт # Zivert # Алан Бадоев

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