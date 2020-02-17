Лысая певица Zivert поразила своих фанатов новым образом
Певица Zivert представила два новых клипа в День всех влюбленных. В каждой из работ исполнительница была в разных амплуа.
29-летняя Юлия Зиверт презентовала ролики на песни «ЯТЛ» и «Credo». Именно во втором певица появилась в непривычном для себя образе – лысой.
Фото: instagram.com/_zivert
Режиссером обеих работ стал Алан Бадоев. Исполнительница поблагодарила его за то, что он помог ей совершить глубочайшее путешествие в себя. Юлия также отметила, что очень бы хотела, чтобы каждый слушатель смог найти себя в этих картинах – именно поэтому они получились такими разными.
Zivert:
Две такие противоположные грани моего сознания. Вы знаете, что оголять пикантные части тела не в моем стиле, поэтому в «Credo» оголила для вас то, что является вторым по важности (для меня и по пикантности) после души.
Фото: instagram.com/_zivert
Поклонники оказались в восторге от эксперимента. Они в комментариях отметили, что певица похожа на инопланетянку.
Алан Бадоев поделился эмоциями от работы с артисткой.
Фото: instagram.com/alanbadoev
Алан Бадоев:
Две совершенно разные истории, как две стороны одного артиста. Юля, спасибо за то , что ты такая разная, смелая и жаждешь экспериментов. У этого артиста все не про внешний вид, а про суть, о глубине.
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