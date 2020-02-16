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Чего только не бывает. Пользователи соцсетей показали, что можно увидеть в общественном транспорте

16 февраля 2020 13:27
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Как часто вы пользуетесь общественным транспортом? А как часто вы встречаете там что-то, о чём потом хочется рассказать друзьям? 

Пользователи Reddit решили создать целую тему, посвящённую странным или забавным вещам, которые им довелось увидеть в общественном транспорте. Посмотрев на эти фотографии, можно с грустью подумать: «Как же скучно я живу». 

Чего только не бывает. Пользователи соцсетей показали, что можно увидеть в общественном транспорте -1

Фото: reddit.com/user/erskyy 

Чего только не бывает. Пользователи соцсетей показали, что можно увидеть в общественном транспорте -3

Фото: reddit.com/user/moricome 

Чего только не бывает. Пользователи соцсетей показали, что можно увидеть в общественном транспорте -5

Фото: reddit.com/user/Savage_boyZzZ 

Чего только не бывает. Пользователи соцсетей показали, что можно увидеть в общественном транспорте -7

Фото: reddit.com/user/rajangthemighty 

Чего только не бывает. Пользователи соцсетей показали, что можно увидеть в общественном транспорте -9

Фото: reddit.com/user/charlietreger 

Чего только не бывает. Пользователи соцсетей показали, что можно увидеть в общественном транспорте -11

Фото: reddit.com/user/rajangthemighty 

Чего только не бывает. Пользователи соцсетей показали, что можно увидеть в общественном транспорте -13

Фото: reddit.com/user/mak-nil 

Чего только не бывает. Пользователи соцсетей показали, что можно увидеть в общественном транспорте -15

Фото: reddit.com/user/mak-nil 

Чего только не бывает. Пользователи соцсетей показали, что можно увидеть в общественном транспорте -17

Фото: reddit.com/user/mak-nil 

С этими снимками сразу всё ясно.

А вот недавно мы собрали несколько фотографий, на которых самое интересное находится на заднем плане – смотрите здесь

# Курьезы # калейдоскоп # Фотофакт

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