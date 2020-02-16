Чего только не бывает. Пользователи соцсетей показали, что можно увидеть в общественном транспорте
Как часто вы пользуетесь общественным транспортом? А как часто вы встречаете там что-то, о чём потом хочется рассказать друзьям?
Пользователи Reddit решили создать целую тему, посвящённую странным или забавным вещам, которые им довелось увидеть в общественном транспорте. Посмотрев на эти фотографии, можно с грустью подумать: «Как же скучно я живу».
Фото: reddit.com/user/erskyy
Фото: reddit.com/user/moricome
Фото: reddit.com/user/Savage_boyZzZ
Фото: reddit.com/user/rajangthemighty
Фото: reddit.com/user/charlietreger
Фото: reddit.com/user/rajangthemighty
Фото: reddit.com/user/mak-nil
Фото: reddit.com/user/mak-nil
Фото: reddit.com/user/mak-nil
С этими снимками сразу всё ясно.
А вот недавно мы собрали несколько фотографий, на которых самое интересное находится на заднем плане – смотрите здесь.