Чего только не бывает. Пользователи соцсетей показали, что можно увидеть в общественном транспорте

Как часто вы пользуетесь общественным транспортом? А как часто вы встречаете там что-то, о чём потом хочется рассказать друзьям?

Пользователи Reddit решили создать целую тему, посвящённую странным или забавным вещам, которые им довелось увидеть в общественном транспорте. Посмотрев на эти фотографии, можно с грустью подумать: «Как же скучно я живу».