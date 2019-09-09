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Бургеры, шашлыки, картошка. Нурмагомедов показал, как праздновал победу после боя с Пуарье

09 сентября 2019 17:10
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Новости России. Российский боец Хабиб Нурмагомедов продолжает восстанавливать энергию, потраченную в матче с Пуарье. Чемпион UFC в лёгком весе показал угощения на своей странице в Instagram.

Нурмагомедов: Сейчас я – непобеждённый чемпион UFC. Мы не знаем, что будет через полгода, что будет через год

Бургеры, шашлыки, картошка. Нурмагомедов показал, как праздновал победу после боя с Пуарье-1

Фото: instagram.com/khabib_nurmagomedov

Сначала Нурмагомедов демонстрировал своим подписчикам бургеры и картошку. Теперь в «историях» появилось много мяса и стол, уставленный яствами.

Бургеры, шашлыки, картошка. Нурмагомедов показал, как праздновал победу после боя с Пуарье-4

Фото: instagram.com/khabib_nurmagomedov

Бургеры, шашлыки, картошка. Нурмагомедов показал, как праздновал победу после боя с Пуарье-6

Фото: instagram.com/khabib_nurmagomedov

Кстати, перед боем с Дастином Хабибу пришлось резко сбросить вес.

У него это получилось, но на взвешивании пришлось полностью оголиться – здесь подробнее.

# Мировой бокс # калейдоскоп # Хабиб Нурмагомедов

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