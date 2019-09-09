Бургеры, шашлыки, картошка. Нурмагомедов показал, как праздновал победу после боя с Пуарье
Новости России. Российский боец Хабиб Нурмагомедов продолжает восстанавливать энергию, потраченную в матче с Пуарье. Чемпион UFC в лёгком весе показал угощения на своей странице в Instagram.
Нурмагомедов: Сейчас я – непобеждённый чемпион UFC. Мы не знаем, что будет через полгода, что будет через год
Фото: instagram.com/khabib_nurmagomedov
Сначала Нурмагомедов демонстрировал своим подписчикам бургеры и картошку. Теперь в «историях» появилось много мяса и стол, уставленный яствами.
Фото: instagram.com/khabib_nurmagomedov
Фото: instagram.com/khabib_nurmagomedov
Кстати, перед боем с Дастином Хабибу пришлось резко сбросить вес.
У него это получилось, но на взвешивании пришлось полностью оголиться – здесь подробнее.