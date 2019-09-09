Вот почему так важно смывать косметику перед сном. Женщина не умывалась на ночь и развела на лице клещей

В Китае у женщины завелись клещи на ресницах.

По информации AsiaOne, девушка обратилась к врачам из-за раздражения вокруг глаз. Они провели исследования, в результате которых выяснилось, что у женщины на ресницах развились сотни клещей.

Известно, что такие существа обитают на лице человека и питаются выделяемым салом. Врачи оказали помощь женщине и объяснили, что воспаление могло перейти с кожи на глаза, если бы не обращение к специалистам.

Выяснилось, что клещи появились из-за недостаточного ухода за кожей лица. Жительница Китая зачастую не смывала косметику перед сном и лишь изредка ухаживала за своей кожей.