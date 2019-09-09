Узнаёте? Как менялась Лариса Долина – фотофакт

Новости России. 10 сентября заслуженной артистке России Ларисе Долиной исполняется 64 года. Хотя это и не круглая дата, мы решили посвятить джазовой певице материал.

Лариса родилась в 1955 году в Баку. В три года она вместе с родителями приехала в Одессу. В шесть лет поступила в музыкальную школу. Вскоре после этого Долина смогла впечатлить своими вокальными данными и стать вокалисткой.

Постепенно девочка из обычной семьи смогла стать звездой и всенародной любимицей, пройдя путь от полупустых залов до аншлагов. Пик популярности певицы пришёлся на 1980-1990-ые годы. Долина выступала с различными программами, получила множество наград и регулярно приглашалась на интервью.

Сейчас на сцене появились новые звёзды, однако Лариса Долина продолжает свою музыкальную карьеру. Предлагаем вам посмотреть, как изменилась артистка с момента своего рождения и до настоящего времени.

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