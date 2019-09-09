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Узнаёте? Как менялась Лариса Долина – фотофакт

09 сентября 2019 16:03
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Новости России. 10 сентября заслуженной артистке России Ларисе Долиной исполняется 64 года. Хотя это и не круглая дата, мы решили посвятить джазовой певице материал.

Лариса родилась в 1955 году в Баку. В три года она вместе с родителями приехала в Одессу. В шесть лет поступила в музыкальную школу. Вскоре после этого Долина смогла впечатлить своими вокальными данными и стать вокалисткой.

Постепенно девочка из обычной семьи смогла стать звездой и всенародной любимицей, пройдя путь от полупустых залов до аншлагов. Пик популярности певицы пришёлся на 1980-1990-ые годы. Долина выступала с различными программами, получила множество наград и регулярно приглашалась на интервью.  

Сейчас на сцене появились новые звёзды, однако Лариса Долина продолжает свою музыкальную карьеру. Предлагаем вам посмотреть, как изменилась артистка с момента своего рождения и до настоящего времени.  

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Узнаёте? Как менялась Лариса Долина – фотофакт-1

Фото: facebook.com/larisadolinacom

Узнаёте? Как менялась Лариса Долина – фотофакт-3

Фото: facebook.com/larisadolinacom

Узнаёте? Как менялась Лариса Долина – фотофакт-5

Фото: facebook.com/larisadolinacom

Узнаёте? Как менялась Лариса Долина – фотофакт-7

Фото: facebook.com/larisadolinacom

Узнаёте? Как менялась Лариса Долина – фотофакт-9

Фото: facebook.com/larisadolinacom

Узнаёте? Как менялась Лариса Долина – фотофакт-11

Фото: facebook.com/larisadolinacom

Узнаёте? Как менялась Лариса Долина – фотофакт-13

Фото: facebook.com/larisadolinacom

Узнаёте? Как менялась Лариса Долина – фотофакт-15

Фото: facebook.com/larisadolinacom

Узнаёте? Как менялась Лариса Долина – фотофакт-17

Фото: facebook.com/larisadolinacom

Узнаёте? Как менялась Лариса Долина – фотофакт-19

Фото: facebook.com/larisadolinacom

Узнаёте? Как менялась Лариса Долина – фотофакт-21

Фото: facebook.com/larisadolinacom

Узнаёте? Как менялась Лариса Долина – фотофакт-23

Фото: facebook.com/larisadolinacom

Узнаёте? Как менялась Лариса Долина – фотофакт-25

Фото: facebook.com/larisadolinacom

Узнаёте? Как менялась Лариса Долина – фотофакт-27

Фото: facebook.com/larisadolinacom

Узнаёте? Как менялась Лариса Долина – фотофакт-29

Фото: facebook.com/larisadolinacom

Узнаёте? Как менялась Лариса Долина – фотофакт-31

Фото: facebook.com/larisadolinacom

Узнаёте? Как менялась Лариса Долина – фотофакт-33

Фото: instagram.com/larisa_dolina_

# Звезды # калейдоскоп # Лариса Долина # Фотофакт

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