Буклеты, познавательные викторины и спецобмундирование. Как проходит акция по безопасности в Минске

Жизнь состоит из рутины, ежедневные привычки доведены до автоматизма. Но нашу самонадеянность в пору ставить на счетчик, ведь за халатность в быту и социальную безответственность рано или поздно придется расплачиваться. Лучший способ сэкономить на ликвидации недоразумений – предотвратить их. О последствиях чрезвычайных происшествий в очередной раз решили напомнить на республиканской акции «Единый день безопасности», которая стартовала 20 февраля.

Вячеслав Кузнецов, заместитель начальника областной энергогазинспекции филиала Госэнергогазнадзора по городу Минску и Минской области:

Подавляющее их большинство происходит по так называемому человеческому фактору. Стоит отвлечься и оставить газовую плиту без присмотра, не открыть форточку, не проверить наличие тяги в газовой колонке или в газовом котле – и тогда беда неминуема.

Александр Гулевич, главный инженер филиала Госэнергогазнадзора по городу Минску и Минской области:

Филиалом Госэнергогазнадзора по городу Минску и Минской области совместно с другими субъектами профилактики организована работа по информированию населения о мерах безопасности при эксплуатации электро- и теплоустановок, а также о необходимости соблюдения правил пользования газом в быту.

В акции затронули все сферы жизни, где может случиться непоправимое. Исполнители мероприятий от облисполкомов, Минздрава, Минэнерго до Мининформа и МЧС подготовили информационные стенды и мастер-классы по правилам поведения в экстренной ситуации.

Буклеты, познавательные викторины и даже спецобмундирование – на интерактивной площадке было на что посмотреть.

Ярослав Шкадрович, начальник маневренно-поисковой группы МГО ОСВОД:

Это чем пользуются наши водолазы – обмундирование, с ним мы спасаем людей. Нахождение на льду строго запрещено, потому что идет таяние льда массовое и поэтому сейчас идет профилактика, также у нас объезжаются все водоемы, проводится профилактика с людьми.

Огненное цунами или газовая атака – профессионалам подвластны любые стихии. Но простому человеку выйти героем из неравной схватки – сродни чуду. Чтобы не рисковать жизнью, надо прислушиваться к рекомендациям специалистов. Ольга Савченкова, инспектор энергогазинспекции Минского МРО по газовому надзору:

Необходимо не забывать про диагностику газовых приборов, плит, котлов, менять вовремя устаревшее газовое оборудование, проверять дымовые вентиляционные каналы, проводить техническое обслуживание газовых колонок, газовых котлов. Чтобы не подходили к трансформаторным будкам, чтобы рыбаки не гуляли под электропроводами, не делали селфи на высоковольтных линиях.

Нелли Кожевникова, инженер по охране труда технической инспекции УП «Мингаз»:

Если у вас в квартире установлено газоиспользующее оборудование, пользуйтесь сигнализаторами, устанавливайте сигнализаторы угарного газа и загазованности. Если вы ощущаете запах газа в квартире, в жилом доме, в подъезде, на улице – всегда набирайте телефон 104.

Акция продлится до первого марта. В разгаре учения и тренировки по реагированию на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера на взрыво-, пожаро-, химически опасных объектах и объектах с массовым пребыванием людей. Запланированы и проверки системы оповещения.

Участники акции:

Такого рода акции очень полезны на самом деле, потому что мы живем и не задумываемся о правилах пользования газовыми приборами. Плюс раскраски – это такое наглядное правило использования для маленьких детей.

До сегодня я даже не задумывалась, какой процент угарного газа опасен для здоровья человека и сколько может человек выдержать. Оказывается всего лишь три минуты нужно, чтобы человек уже мог погибнуть.