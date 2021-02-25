На стойкость влияет тип нашей кожи. Как правильно подобрать себе парфюм и носить его?

Николай Ярец, парфюмер-стилист:

Я вам показываю отдельные парфюмерные концентраты, из которых делается вся мировая брендовая парфюмерия.

Николай Ярец – маэстро в мире парфюмерии. Каждый созданный флакон с ароматом, словно мелодия, дарит обладателю чувственное наслаждение и подчеркивает индивидуальность. Николай Ярец:

Прежде чем что-то покупать, я всегда рекомендую задать себе вопрос: для чего, какую проблему он будет решать, что он вам будет давать. Аромат в нашей жизни – это очень важный аксессуар. Еще в Древнем Египте девушки знали, как правильно пользоваться парфюмерией, эфирными маслами для того, чтобы получить от мужчин то, что им нужно.

Отыскать тот самый неповторимый аромат уже много лет не удается Александре. Каждый купленный пузырек с духами становится лишь немым украшением на полке. Александра Мытникова:

Выбрать духи мне всегда было очень сложно, так как я человек настроения и всегда делила для себя духи по поре года. Например, зимой у меня один аромат, весной другой. Иногда я хочу быть нежной, а иногда для работы мне нужен более деловой аромат.

Николай Ярец:

Как вам этот аккорд? Александра Мытникова:

Приятный. Николай Ярец:

Вы используете в своей жизнедеятельности аромат цветочный, но хотите быть деловым человеком в каких-то моментах, когда вам это необходимо. Поэтому вам стоит искать цветочно-древесное направление.

После продолжительной беседы и составления ароматического спектра на свет появился персональный парфюм для Александры. Примерить аромат девушка сможет лишь спустя пять дней. Не стоит выливать на себя весь флакон духов в надежде заставить их звучать сильнее. Объем вылитого парфюма никак не влияет на стойкость, зато оттолкнет окружающих. Николай Ярец:

Для того, чтобы выбрать себе либо кому-то парфюмерию, необходимо идти с чистым носом, как говорят в наших кругах. С утра либо в обед, либо вечером, когда вы выходите из дома, не надо на себя наносить изрядно парфюмерию либо пользоваться какими-то кремами.

Если вы хотите, чтобы аромат долго играл на вашей коже, наносите его на сгибы коленей, локтей, запястья, в область лодыжек или шею. Ни в коем случае не растирайте парфюм, в таком случае температура кожи увеличивается и испаряемость духов вместе с ней. Николай Ярец:

На стойкость также влияет и тип нашей кожи. Если у человека кожа сухая, на такой коже аромат держится меньше, чем на увлажненной. Для того, чтобы увеличить стойкость запаха, увлажняйте свою кожу.

Сделать правильный выбор парфюма в магазине – целое искусство. Лучше всего покупать духи днем. В это время мозг легче различает запахи. За один раз можно прослушать несколько ароматов, три-четыре наиболее понравившихся нанести на блоттер – это специальная полоска бумаги, и только один, который покорит сердце больше всего, нанести на запястье.

Николай Ярец:

Когда мы уже начинаем тестировать в магазинах какие-то ароматы, необходимо правильно это делать. Многие берут и из крышки начинают слушать эти ароматы, эти аккорды – это неправильно. С пульверизатора слушать ароматы не рекомендуется, потому что вы не услышите именно того букета запаха, который придумал автор.