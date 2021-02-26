«У меня всегда с собой есть складывающаяся эко-кружка». Вот так белоруска заботится об экологии

Загрязнение океана, вымирающие виды животных, огромные свалки – жуткие кадры заставляют задуматься об экологичности. Начинать можно с самых простых методов – сдачи макулатуры и сортировки мусора.
Загрязнение океана, вымирающие виды животных, огромные свалки – жуткие кадры заставляют задуматься об экологичности. Начинать можно с самых простых методов – сдачи макулатуры и сортировки мусора.
Ревекка Ахраменко, экоактивист:
Можно сортировать мусор. Это довольно банально, но это делают немногие на самом деле. В нашей семье как это происходит: у нас есть отдельная тара, в которую мы складываем органические какие-то отходы, вроде еды. У нас есть емкость, куда мы складываем пластиковые отходы – это бутылки из-под молока, упаковки из-под яиц. И, конечно, у нас всегда есть емкость для картона и стекла, если вдруг у нас есть такие отходы, потому что в основном мы пытаемся переиспользовать стекло.
Пластик – глобальная проблема, точнее, его отходы. Например, обычный одноразовый стаканчик разлагается 100-200 лет. А ведь ежедневно человек выбрасывает полиэтиленовые упаковки, коробки из-под продуктов и шампуней, зубные щетки и бритвенные станки – все это можно минимизировать. Вместо одноразового пакета в магазине используйте фруктовки – тканевые сумочки для продуктов, шоперы, покупайте сырье в многоразовых стеклянных тарах или брусках, которые можно сдать или повторно использовать.
Ревекка Ахраменко:
Я обожаю ходить по кафешкам, поэтому у меня всегда с собой есть вот такая складывающаяся эко-кружка. Она супер удобная в использовании.
Она так трансформируется в такую замечательную кружку. Она действительно потрясающе удобная, помещается в любые сумки.
Не меньший урон природе наносит косметика. Такие компоненты как глиттер, парабены, диоксид титана после смывания водой из-под крана попадают в водоемы и ведут к вымиранию отдельных видов флоры и фауны. Выход прост – приобретать «зеленую косметику», на упаковке обычно указано, что производитель использует 99% натуральных органических веществ.
Ревекка Ахраменко:
Я всегда выключаю воду, когда она мне абсолютно не нужна. Например, во время чистки зубов. Лучше всего вообще взять стаканчик, налить туда определенное количество воды, смочить зубную щетку и потом сполоснуть рот. Ну, и во время мытья всегда выключаю воду, когда она мне не нужна.
Индустрия моды ответственна за 10 % выбросов углекислого газа и расход полутора триллионов литров воды в год по всему миру, поэтому экологичность – это еще и разумное потребление. Сюда же относятся и гаджеты – пластиковый корпус смартфонов природа перерабатывает десятилетиями.