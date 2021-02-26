«У меня всегда с собой есть складывающаяся эко-кружка». Вот так белоруска заботится об экологии

Загрязнение океана, вымирающие виды животных, огромные свалки – жуткие кадры заставляют задуматься об экологичности. Начинать можно с самых простых методов – сдачи макулатуры и сортировки мусора.

Ревекка Ахраменко, экоактивист:

Можно сортировать мусор. Это довольно банально, но это делают немногие на самом деле. В нашей семье как это происходит: у нас есть отдельная тара, в которую мы складываем органические какие-то отходы, вроде еды. У нас есть емкость, куда мы складываем пластиковые отходы – это бутылки из-под молока, упаковки из-под яиц. И, конечно, у нас всегда есть емкость для картона и стекла, если вдруг у нас есть такие отходы, потому что в основном мы пытаемся переиспользовать стекло.

Пластик – глобальная проблема, точнее, его отходы. Например, обычный одноразовый стаканчик разлагается 100-200 лет. А ведь ежедневно человек выбрасывает полиэтиленовые упаковки, коробки из-под продуктов и шампуней, зубные щетки и бритвенные станки – все это можно минимизировать. Вместо одноразового пакета в магазине используйте фруктовки – тканевые сумочки для продуктов, шоперы, покупайте сырье в многоразовых стеклянных тарах или брусках, которые можно сдать или повторно использовать.

Ревекка Ахраменко:

Я обожаю ходить по кафешкам, поэтому у меня всегда с собой есть вот такая складывающаяся эко-кружка. Она супер удобная в использовании.

Она так трансформируется в такую замечательную кружку. Она действительно потрясающе удобная, помещается в любые сумки.

Не меньший урон природе наносит косметика. Такие компоненты как глиттер, парабены, диоксид титана после смывания водой из-под крана попадают в водоемы и ведут к вымиранию отдельных видов флоры и фауны. Выход прост – приобретать «зеленую косметику», на упаковке обычно указано, что производитель использует 99% натуральных органических веществ.