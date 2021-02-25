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От занятий по английскому до курса моделинга. Чему можно обучиться в социальном центре для пенсионеров

25 февраля 2021 11:45
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Возможности можно видеть там, где другие видят проблемы. Цель социального бизнеса – социальная миссия. Это не те предпринимательство и бизнес, как мы их понимаем. Деньги становятся не целью, а средством достижения социально-ориентированных задач. Сюда же можно отнести и вопросы занятости уязвимых категорий граждан. 

Наталья Лобачева, консультант управления политики занятости населения Министерства труда и социальной защиты:
Направление на обучение, переобучение инвалидов по востребованным на рынке труда профессиям и специальностям. Также существует возможность трудоустройства инвалидов в рамках адаптации трудовой деятельности.

От занятий по английскому до курса моделинга. Чему можно обучиться в социальном центре для пенсионеров-1

Адаптация трудовой деятельности осуществляется с целью приобретения и закрепления имеющихся навыков и получения опыта работы в коллективе. Социальный бизнес должен оказывать позитивное влияние на общество: будь то трудоустройство людей с ограниченными возможностями или обучение и поддержка других слоев населения.

Марина Стельмашонок, администратор социального центра:
Центр был создан как пространство для людей старшего возраста, где не мы, а они сами могут реализовать свои какие-то идеи, творческий потенциал. Все направления, которые у нас проходят, они у нас созданы специально для людей старше 55 лет.

От занятий по английскому до курса моделинга. Чему можно обучиться в социальном центре для пенсионеров-4

Социальные инноваторы готовы пойти на многое, чтобы создать равные возможности для всех и создать благоприятное воздействие на общество. Мы посетили центр, где люди старшего возраста могут получить новые знания. Например, 68-летняя Ольга занимается моделингом, признается, в молодости предлагали быть подиумной моделью. 

Ольга Быховцева:
Это интересно и полезно это для женщины возрастной, раскрывает ее как женщину, которая еще хороша, прекрасна, которая подключает другие интересы.

От занятий по английскому до курса моделинга. Чему можно обучиться в социальном центре для пенсионеров-7

Это время для раскрытия себя с другой стороны и о том, как себя пронести оставшиеся годы. Это своеобразный старт, который может помочь развить новые удовольствия, жизненные предпочтения и интересы.

Ольга Быховцева:
Сюда приходят люди, у которых есть какие-то интересы, если в своей жизни что-то закончили, завершили: воспитание детей, внуки подрастают. У них появляется интерес, который дает им вкус к жизни. Здесь очень хорошая обстановка для того, чтобы начать с чего угодно.

От занятий по английскому до курса моделинга. Чему можно обучиться в социальном центре для пенсионеров-10

Социальный бизнес может изменить вас. Так 58-летняя Лариса посещает многие курсы социального проекта, начинала с «Элегантность вне возраста», где рассмотрела себя, как алмаз, с разных сторон. От занятий по английскому до курса моделинга.

Лариса Заверач:
До этого я посещала разные курсы, но были люди разного возраста. А здесь мы собрались все, вышедшие на пенсию, бабушки, у нас семьи, внуки.

От занятий по английскому до курса моделинга. Чему можно обучиться в социальном центре для пенсионеров-13

Везде свои правила. Курс по иностранному языку проходил без стеснения, все «ученики» были нулевые, программа занятий словно для детей: информация подается через развлечения: песни и танцы.

Лариса Заверач:
Когда я и разные люди здесь, то ты многому учишься, приобретаешь подруг, друзей по интересам. Этот период, когда я здесь, я бы назвала периодом мудрости, потому что все мы говорим, что пожилые люди мудрые. А мне все казалось, откуда эту мудрость брать?

От занятий по английскому до курса моделинга. Чему можно обучиться в социальном центре для пенсионеров-16

Такой бизнес дает образовательную платформу для разных категорий населения. Социальный центр дал возможность минчанкам опробовать себя в новом амплуа, оставляя привычные занятия в прошлом. Адаптация в новой среде прошла без трудностей: с новыми знакомствами и впечатлениями.

От занятий по английскому до курса моделинга. Чему можно обучиться в социальном центре для пенсионеров-19

Ольга Быховцева:
Моя внучка сказала: «Бабушка, ты самая красивая».

# Пенсионеры # калейдоскоп # Наталья Лобачева # Марина Стельмашонок # Ольга Быховцева # Лариса Заверач # Кристина Сушкевич # Фотофакт # общество

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