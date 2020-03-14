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Мужчина поделился письмом дочери и растрогал пользователей соцсетей

14 марта 2020 11:53
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Каждый отец втайне мечтает получить похвалу от своих детей. Одному мужчине посчастливилось и он решил рассказать об этом всем. 

Пользователь Reddit уточнил, что дочка живёт с ним, поскольку её мама находится в другом штате. Впрочем, судя по всему, девочка не грустит. 

Мужчина поделился письмом дочери и растрогал пользователей соцсетей -1

Фото: reddit.com/user/Str8upbored 

«Ты странный человек. Дорогой папа, я люблю тебя очень сильно. Ты странный, смешной и глупый. Мне нравится, когда мы вместе смотрим Dragon Ball или Stranger Things. Ты всегда вызываешь у меня улыбку. От Кортни», – говорится в письме. 

Комментаторы умилились искренности девочки и поздравили «папулю» с хорошим воспитанием дочери, которая не остаётся без внимания. 

Кстати, недавно мы рассказывали о мужчине, который получил от дочки письмо совершенно иного характера. 

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# Дети и родители # калейдоскоп # Фотофакт

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