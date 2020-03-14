Мужчина поделился письмом дочери и растрогал пользователей соцсетей

Пользователь Reddit уточнил , что дочка живёт с ним, поскольку её мама находится в другом штате. Впрочем, судя по всему, девочка не грустит.

Каждый отец втайне мечтает получить похвалу от своих детей. Одному мужчине посчастливилось и он решил рассказать об этом всем.

«Ты странный человек. Дорогой папа, я люблю тебя очень сильно. Ты странный, смешной и глупый. Мне нравится, когда мы вместе смотрим Dragon Ball или Stranger Things. Ты всегда вызываешь у меня улыбку. От Кортни», – говорится в письме.

Комментаторы умилились искренности девочки и поздравили «папулю» с хорошим воспитанием дочери, которая не остаётся без внимания.

Кстати, недавно мы рассказывали о мужчине, который получил от дочки письмо совершенно иного характера.