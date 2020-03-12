Единственная дочь и внук Муслима Магомаева. Как выглядят наследники известного певца

Певец Муслим Магомаев был женат дважды. От первого брака с однокурсницей по Бакинскому музыкальному училищу Офелией Велиевой у музыканта родилась дочь. Девочка появилась на свет в 1963 году. Ее назвали Мариной – имя придумал папа. Родители расстались вскоре после рождения дочери, но без ссор и конфликтов – по обоюдному согласию.

Скриншот из программы «Экзклюзив» Мама Марины хорошо общалась со второй женой Муслима Магомаева – оперной певицей Тамарой Синявской (с ней он прожил в браке более 30 лет). У женщин до сих пор хорошие отношения. Почему они так похожи? Сходство Милоша Биковича и Муслима Магомаева обсуждают в соцсетях Сейчас дочь певца живет в США и мало общается с журналистами. Марина Магомаева-Козловская замужем за Александром Козловским – сыном близкого друга своего отца. Он переехал в США в конце 80-х.

Дочь Муслима Магомаева с мужем и сыном. Скриншот из программы «Сегодня вечером» Марина Магомаева-Козловская (в интервью программе “Эксклюзив”):

Я вообще не собирадась в Америку никогда. Так получилось, что Александр сначала приехал в Америку в 1989 году. В 1999 году мне Тамара говорит – ты помнишь Алика Козловского? Да, помню. Он попросил твой номер телефона. Алик позвонил и сказал, что соскучился по Баку. В итоге пара встретилась после долгой разлуки. И Александр позвал девушку с собой в Америку. Именно там и начался роман двух давних знакомых. «Он мне сделал предложение, подарил кольцо, мы обручились».

Внук Муслима Магомаева. Скриншот из программы «Сегодня вечером» У пары родился сын – Аллен-Максвел Магомаев-Козловский. Мальчику было семь лет, когда в 2008 году не стало его известного дедушки. Но внук певца отмечает, что у него сохранились теплые воспоминания о времяпрепровождении с Муслимом Магомаевым.