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«Снижает уровень сахара в крови и способствует лучшей работе кишечника». Какие каши нужно есть для здоровья

21 октября 2020 09:12
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Международный день каши, который отмечается в октябре, объединяет любителей этого блюда по всему миру. Считается, что впервые праздник появился в Англии, ведь именно британцы известны своей любовью к овсянке. Дешевая и быстрая в приготовлении – каша оставила свой след во многих кухнях мира.

«Снижает уровень сахара в крови и способствует лучшей работе кишечника». Какие каши нужно есть для здоровья -1

Алеся Архипова, нутрициолог:
Крупы обязательно должны присутствовать в рационе здорового человека, отдавать предпочтение лучше цельным крупам таким, как гречка, овсяная крупа, ячневая крупа, коричневый рис и булгур.

«Снижает уровень сахара в крови и способствует лучшей работе кишечника». Какие каши нужно есть для здоровья -4

Любая каша содержит много питательных веществ, поэтому ею пытаются накормить даже самых маленьких непосед. Но не все крупы одинаково хороши, разберемся, какая из них самая полезная.

Алеся Архипова:
Самой полезной крупой принято считать гречневую крупу, поскольку она снижает уровень сахара в крови, она помогает и способствует лучшей работе кишечника, а также снижает риски развития гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний.

«Снижает уровень сахара в крови и способствует лучшей работе кишечника». Какие каши нужно есть для здоровья -7

Выделяют гречку, овес и коричневый рис. В них, по сравнению с другими крупами, не так много калорий, зато содержатся витамины группы В и важные микроэлементы. Например, гречка – лидер по содержанию железа, селена и хрома. А овес – чемпион по количеству магния и меди. Каким кашам отдавать предпочтение утром?

Алеся Архипова:
Идеальный завтрак – это полноценный завтрак, где есть гречка или овсянка, булгур, коричневый рис с добавлением полезных жиров и белка. Чтобы это был полноценный завтрак, нужно туда еще добавить яйцо или кусочек мяса и что-нибудь из жиров в виде масла либо орехов.

«Снижает уровень сахара в крови и способствует лучшей работе кишечника». Какие каши нужно есть для здоровья -10

Крупы обязательно должны присутствовать в ежедневном рационе, уверены диетологи. Елизавета Попко уже несколько лет придерживается правильного питания, поэтому свое утро девушка начинает именно с каши.

«Снижает уровень сахара в крови и способствует лучшей работе кишечника». Какие каши нужно есть для здоровья -13

Елизавета Попко:
У многих каша ассоциируется с пресной гречкой, которую нам давали в школе, но на самом деле это не так, крупы очень вкусные и полезные.

«Снижает уровень сахара в крови и способствует лучшей работе кишечника». Какие каши нужно есть для здоровья -16

Такое блюдо легко усваиваются организмом, каши можно подавать на завтрак, обед и ужин. Но что делать, когда любимые крупы приедаются?

Елизавета Попко:
Мои две последние находки – это каши булгур и кускус. Они очень питательные и очень вкусные, совсем не приедаются.

«Снижает уровень сахара в крови и способствует лучшей работе кишечника». Какие каши нужно есть для здоровья -19

Чтобы вкус каши заиграл по-новому, можно добавить фрукты, орехи, шоколад или овощи. Такие добавки сделают блюдо более вкусным и сытным.

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