Всё, что нужно знать о постельном белье. Как часто менять и как быстро застелить

Как часто вы стираете постельное белье? К сожалению, многие люди меняют его очень редко, а это может сказаться на вашем здоровье. От чистоты постельного белья будет зависеть качество вашего сна, здоровье кожи и даже жирность волос. Согласитесь, что приятнее и комфортнее засыпать в свежевыстиранном постельном белье.



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По результатам проведенных исследований, за короткое время на постельном белье появляются частички вашей кожи, жирные масла и слюна. Из-за этого в такой среде разводятся пылевые клещи, которые могут спровоцировать аллергию. Поэтому стоит внимательно отнестись к своевременной стирке и смене данного комплекта изделий. Нижеперечисленные рекомендации помогут вам правильно это сделать. Невидимы и опасны: как избавиться от пылевых клещей Как часто менять Постельное белье стоит стирать один раз в две недели, но если человек склонен к повышенной потливости ночью, то необходимо это делать каждую неделю. Также часто стоит менять людям, у которых аллергия на пыль, астма, инфекционные заболевания, открытая травма и если человек спит с домашними животными.



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Как правильно стирать Чтобы на вашем постельном белье исчезли пылевые клещи и бактерии, необходимо стирать в горячей воде. Перед стиркой стоит изучить этикетку: при какой температуре можно стирать данный комплект белья. После стирки его нужно сразу достать из стиральной машины и развесить на сушке. Если вы забудете мокрое белье в машине, то может образоваться неприятный запах. После сушки простыни, наволочки и пододеяльники обязательно следует погладить. Совет: для приятного аромата вашего белья при последнем ополаскивании добавьте в стиральную машину 9-11 капель любимого эфирного масла. Также для этого можно использовать обычный кондиционер для постельного белья.



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Как быстро застелить Есть два способа, при помощи которых можно быстро и просто заправить одеяло в пододеяльник. Первый способ. Расстелите пододеяльник изнаночной стороной, положите сверху одеяло и все вместе скрутите. Далее просовываем руку в пододеяльник, соединяем углы – начальный и конечный – и выворачиваем. Второй способ. Для этого выворачиваем пододеяльник наизнанку, просовываем руки внутрь и хватаем уголки пододеяльника за одеяло. Далее опрокидываем и заправляем оставшуюся часть.



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Какое выбрать При выборе постельного белья необходимо уделить внимание в первую очередь качеству материала, из чего оно пошито. Для безопасности и полноценного отдыха стоит отдать предпочтение шелку, льну или хлопку.



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