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Всё, что нужно знать о постельном белье. Как часто менять и как быстро застелить

21 октября 2020 10:41
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Как часто вы стираете постельное белье? К сожалению, многие люди меняют его очень редко, а это может сказаться на вашем здоровье. От чистоты постельного белья будет зависеть качество вашего сна, здоровье кожи и даже жирность волос. Согласитесь, что приятнее и комфортнее засыпать в свежевыстиранном постельном белье.

Всё, что нужно знать о постельном белье. Как часто менять и как быстро застелить-1


Источник фото: pixabay.com

По результатам проведенных исследований, за короткое время на постельном белье появляются частички вашей кожи, жирные масла и слюна. Из-за этого в такой среде разводятся пылевые клещи, которые могут спровоцировать аллергию. Поэтому стоит внимательно отнестись к своевременной стирке и смене данного комплекта изделий. Нижеперечисленные рекомендации помогут вам правильно это сделать.

Невидимы и опасны: как избавиться от пылевых клещей 

Как часто менять

Постельное белье стоит стирать один раз в две недели, но если человек склонен к повышенной потливости ночью, то необходимо это делать каждую неделю. Также часто стоит менять людям, у которых аллергия на пыль, астма, инфекционные заболевания, открытая травма и если человек спит с домашними животными.

Всё, что нужно знать о постельном белье. Как часто менять и как быстро застелить-4


Источник фото: pixabay.com

Как правильно стирать

Чтобы на вашем постельном белье исчезли пылевые клещи и бактерии, необходимо стирать в горячей воде. Перед стиркой стоит изучить этикетку: при какой температуре можно стирать данный комплект белья. После стирки его нужно сразу достать из стиральной машины и развесить на сушке. Если вы забудете мокрое белье в машине, то может образоваться неприятный запах. После сушки простыни, наволочки и пододеяльники обязательно следует погладить.

Совет: для приятного аромата вашего белья при последнем ополаскивании добавьте в стиральную машину 9-11 капель любимого эфирного масла. Также для этого можно использовать обычный кондиционер для постельного белья.

Всё, что нужно знать о постельном белье. Как часто менять и как быстро застелить-7


Источник фото: pixabay.com

Как быстро застелить

Есть два способа, при помощи которых можно быстро и просто заправить одеяло в пододеяльник.

Первый способ. Расстелите пододеяльник изнаночной стороной, положите сверху одеяло и все вместе скрутите. Далее просовываем руку в пододеяльник, соединяем углы – начальный и конечный – и выворачиваем.

Второй способ. Для этого выворачиваем пододеяльник наизнанку, просовываем руки внутрь и хватаем уголки пододеяльника за одеяло. Далее опрокидываем и заправляем оставшуюся часть.

Всё, что нужно знать о постельном белье. Как часто менять и как быстро застелить-10


Источник фото: pixabay.com

Какое выбрать

При выборе постельного белья необходимо уделить внимание в первую очередь качеству материала, из чего оно пошито. Для безопасности и полноценного отдыха стоит отдать предпочтение шелку, льну или хлопку.

Всё, что нужно знать о постельном белье. Как часто менять и как быстро застелить-13


Источник фото: pixabay.com

По фэншуй считается, что залогом качественного сна является цвет постельного белья. Существуют оттенки, которые не только помогают человеку расслабиться, почувствовать ощущение покоя и умиротворения, но даже обладают целительными свойствами. К таким цветам относят: белый, розовый, зеленый, фиолетовый, голубой и коричневый. Все эти цвета помогут вам легко заснуть и восстановить энергию. А такие цвета, как красный, синий, оранжевый являются «агрессивными» и для расслабления такие оттенки нежелательны.

Совет: если вы захотите приобрести постельное белье с рисунком, то стоит отдать предпочтение плавным узорами и окружностями. Это могут быть бабочки, цветы в нежных оттенках, облака или трава.

# Здоровье # калейдоскоп # Фотофакт # Полезные советы

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