Боярский, Варлей, Долина. Как выглядят внуки и внучки известных артистов
Почему-то человеческая натура так устроена, что людям хочется знать о своих кумирах всё. Нам интересно, какими знаменитости были в детстве, как выглядят их родители и дети, а также смена имиджа. Однако со временем дети появляются и у детей знаменитостей. И в этот раз мы решили узнать, как выглядят внуки популярных артистов.
Внучка Ларисы Долиной
Александра Долина, родилась 28 сентября 2011 года.
Фото: instagram.com/iamsashadolina
Внук и внучка Алисы Фрейндлих
Никита Владимиров, родился 25 июля 1992 года. Анна Тарасова, родилась 11 декабря 1994 года.
Фото: vk.com/anna_myshinskaya
Внук и внучка Софии Ротару
Анатолий Евдокименко, родился 23 марта 1994 года. София Евдокименко, родилась 30 мая 2001 года.
Ситник, Шульгина и Меладзе. Какими стали дочки знаменитостей
Фото: instagram.com/sofiarotaru.official
Внуки Ильи Олейникова
Тимофей Клявер, родился 6 октября 2001 года.
Фото: instagram.com/timklyaver
Эвелин Польна, родилась 6 июня 2005 года.
Фото: instagram.com/denisklyaver
Даниэль Клявер, родился 24 сентября 2013 года
Фото: instagram.com/danielklyaver
Внуки Михаила Боярского
Екатерина Боярская, родилась 28 ноября 1998 года.
Фото: instagram.com/boyarskaya.katerina
Александра Боярская, родилась 27 мая 2008 года.
Фото: instagram.com/sergeyboyarskiy
Андрей Матвеев, родился 07 апреля 2012 года.
Фото: instagram.com/maxim_matveev_
Кстати, ранее мы рассказывали о наследниках Иосифа Кобзона. Его внучки выросли настоящими красавицами – здесь подробнее.