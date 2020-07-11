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Боярский, Варлей, Долина. Как выглядят внуки и внучки известных артистов

11 июля 2020 11:04
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Почему-то человеческая натура так устроена, что людям хочется знать о своих кумирах всё. Нам интересно, какими знаменитости были в детстве, как выглядят их родители и дети, а также смена имиджа. Однако со временем дети появляются и у детей знаменитостей. И в этот раз мы решили узнать, как выглядят внуки популярных артистов.

Внучка Ларисы Долиной

Александра Долина, родилась 28 сентября 2011 года.

Боярский, Варлей, Долина. Как выглядят внуки и внучки известных артистов -1

Фото: instagram.com/iamsashadolina

Внук и внучка Алисы Фрейндлих

Никита Владимиров, родился 25 июля 1992 года. Анна Тарасова, родилась 11 декабря 1994 года.

Боярский, Варлей, Долина. Как выглядят внуки и внучки известных артистов -4

Фото: vk.com/anna_myshinskaya

Внук и внучка Софии Ротару

Анатолий Евдокименко, родился 23 марта 1994 года. София Евдокименко, родилась 30 мая 2001 года.

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Боярский, Варлей, Долина. Как выглядят внуки и внучки известных артистов -7

Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Внуки Ильи Олейникова

Тимофей Клявер, родился 6 октября 2001 года.

Боярский, Варлей, Долина. Как выглядят внуки и внучки известных артистов -10

Фото: instagram.com/timklyaver

Эвелин Польна, родилась 6 июня 2005 года.

Боярский, Варлей, Долина. Как выглядят внуки и внучки известных артистов -13

Фото: instagram.com/denisklyaver

Даниэль Клявер, родился 24 сентября 2013 года

Боярский, Варлей, Долина. Как выглядят внуки и внучки известных артистов -16

Фото: instagram.com/danielklyaver

Внук Натальи Варлей

Евгений Варлей, родился 5 мая 1995 года

Малинин, Табаков и Шнуров. Как выглядят сыновья знаменитостей? 

Боярский, Варлей, Долина. Как выглядят внуки и внучки известных артистов -19

Фото: vk.com/truly_yours

Внуки Михаила Боярского

Екатерина Боярская, родилась 28 ноября 1998 года.

Боярский, Варлей, Долина. Как выглядят внуки и внучки известных артистов -22

Фото: instagram.com/boyarskaya.katerina

Александра Боярская, родилась 27 мая 2008 года.

Боярский, Варлей, Долина. Как выглядят внуки и внучки известных артистов -25

Фото: instagram.com/sergeyboyarskiy

Андрей Матвеев, родился 07 апреля 2012 года.

Боярский, Варлей, Долина. Как выглядят внуки и внучки известных артистов -28

Фото: instagram.com/maxim_matveev_

Кстати, ранее мы рассказывали о наследниках Иосифа Кобзона. Его внучки выросли настоящими красавицами – здесь подробнее.

# Звезды # калейдоскоп # Лариса Долина # Алиса Фрейндлих # София Ротару # Наталья Варлей # Михаил Боярский # Андрей Матвеев # Фотофакт

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