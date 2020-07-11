Муза Маяковского. Лиля Брик и великие мужчины XX века, которые целовали руки этой загадочной женщине

Каждый вправе прожить свою жизнь, как ему хочется. Лишь бы это не портило жизнь другим. Перед вами – легендарная женщина советской эпохи Лиля Брик. Уверен, что многим из нас впервые это имя встретилось при знакомстве с биографией Владимира Маяковского. Благодаря ей при жизни поэта и после его смерти были изданы многие его произведения. Считается, что эта женщина была его музой, и он посвятил ей немало своих строк. Впрочем, не только музой. Они много лет жили втроем: Лиля, её муж Осип и поэт.

Лиля Юрьевна, не стань она любовницей и вдохновением глашатая революции, сама по себе была знаменитостью. Молодая, хорошенькая, интеллектуалка, – она в любом обществе находила своё место. Лиля основала модный в ту пору литературный салон, одевалась в импорт, проповедовала свободные нравы. У каждой эпохи есть свои «звезды». Имя Лили Брик было тогда хорошо известно среди интеллигенции. И не меньше, чем имя великого поэта. В её общество стремились не только литераторы, но и способные на большее, чем духовная близость, мужики. Она была сильной личностью без границ.

Лиля Брик была трижды замужем. Первым был Осип Брик – любовь с юности. Потом брак с военным Виталием Примаковым, которого большевики расстреляли в 37-м, потом был писатель Василий Катанян. Но она всю жизнь любила Осипа, даже когда выходила замуж за других. Даже когда в их постели появлялся кто-то третий. Даже когда эти «кто-то» делили ложе с ней и её новыми мужьями. Ей так нравилось, а творческим людям и подавно. И Осип не ревновал, раз женщина так желает. Лиля и Осип до его смерти в 1945 году сохраняли нежные отношения. Детей у Брик не было. Ещё в юности Лиля так увлеклась уроками музыки, что забеременела от преподавателя, и пришлось сделать аборт.

Кстати, в молодой советской России такой насыщенный интимными чувствами быт, прозванный «русской тройкой», никого не удивлял. Над свободными отношениями полов гордо развевался флаг революционного раскрепощения женщины. И под этим флагом сладко нежились и партийные начальники, и красные командиры, и представители творческой элиты. Маяковский не был исключением, оказавшись в это время в этой среде, близко к Лиле Брик.

Однако не только женские чары, но и ум, эрудиция, умение вести разговор привлекали в ней людей. Особенно с возрастом, когда чары уже не работают. Женщины порой ненавидели, это да. Наиболее яростно Анна Ахматова. Но мужики чаще находили в ней нечто, что заставляло ценить её расположение. Из тех, кто в разные годы близко дружил с Лилей Юрьевной, мы выбрали ещё 5 знаменитых мужиков, имена которых, как представляется, сегодня лучше знакомы большинству.

Выйдя замуж за Примакова, Лиля стала часто общаться с военными. А среди них был и маршал Михаил Тухачевский – известный стратег и не менее известный бабник. Может, и он был не прочь «замутить» с женой сослуживца, но в истории их отношений фигурируют лишь беседы о футуризме и поэмах Маяковского.

Лиля всю жизнь за кого-то боролась. Хлопотала перед Сталиным об увековечении памяти Маяковского, о мужьях, литераторах. С режиссером Сергеем Параджановым они дружили много лет. Когда в 1973-м его посадили, она посылала передачи, просила за него. Мужем её младшей сестры был известный французский писатель-коммунист Луи Арагон. Старушка убедила его поехать поговорить с Брежневым. В итоге Параджанов вышел на год раньше.

В 60-е Брик с Катаняном жили в Переделкине. Часто сюда наведывалась московская богема. Руководитель «Таганки» Юрий Любимов имел как бы двойной интерес: попить чайку и пообщаться, с одной стороны, готовить постановки по Маяковскому, с другой. Театр ставил «Послушайте!», «Облако в штанах», «Флейта-позвоночник».

Борис Пастернак тоже был одним из близких друзей. Но восхваляемый Сталиным поэт вел себя как-то странно. Он целовал ручки хозяйке, а в то же время писал, что квартира Бриков «была, в сущности, отделением московской милиции». Да, в салоне «тусовались» и менты, и важные чекисты, и какие-то опрятные мальчики в гражданском. Чего ж ты сам туда ходил, спрашивается?!

Лиля Брик славилась большой модницей, всегда со вкусом одевалась. Она и Маяковского превратила из лоха в денди. Однажды в московском аэропорту на неё обратил внимание Ив Сен-Лоран. Пожилая дама была одета не так, как все советские тётки. Познакомились. Оба летели в Париж. Во Франции кутюрье повсюду сопровождал гостью, подарил немало нарядов. А к 85-летию смастерил для неё юбилейное платье.

Список близких друзей можно продолжать именами других великих мужчин XX века. От Асеева, Шкловского и Хлебникова вы перейдете к Эйзенштейну, Ростроповичу, Таривердиеву... Это ж надо так прожить жизнь, чтобы оказаться в центре такого созвездия! Наверное, потому, что жила она так, как хотела.

И ушла она – как решила сама. Чтобы не быть никому обузой после травмы бедра, 86-летняя муза Маяковского покончила с собой.

Начинался август 1978-го.

Ваш В.Д.