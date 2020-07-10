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Храбрая мышь наткнулась на любопытного кота и не растерялась. Вот что из этого вышло

10 июля 2020 15:20
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Мышь встретила любопытного кота, от которого не стала убегать. Животные решили познакомиться друг с другом.  

По информации Daily Mail, эта сцена произошла в США. Грызун не боясь направлялся прямо к огромному коту по кличке Мерседес. Но вместо того, чтобы наброситься на мышь, кот просто решил узнать, кто к нему подошел.  

Храбрая мышь наткнулась на любопытного кота и не растерялась. Вот что из этого вышло -1

Фото: Daily Mail

Мерседес наклонился вперед, чтобы понюхать мышь. Отважный грызун не убежал, а наоборот подошел к коту, чтобы понюхать его в ответ.  Животные будто играли друг с другом. 

Храбрая мышь наткнулась на любопытного кота и не растерялась. Вот что из этого вышло -4

Фото: Daily Mail   

Хотя и считается, что кошка и мышь должны быть непримиримыми врагами, но в жизни все может обстоять иначе. Известны случаи, когда кошка не охотится на мышь и даже может проживать с ней на одной территории.      

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# Домашние животные # калейдоскоп

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