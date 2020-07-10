Храбрая мышь наткнулась на любопытного кота и не растерялась. Вот что из этого вышло
Мышь встретила любопытного кота, от которого не стала убегать. Животные решили познакомиться друг с другом.
По информации Daily Mail, эта сцена произошла в США. Грызун не боясь направлялся прямо к огромному коту по кличке Мерседес. Но вместо того, чтобы наброситься на мышь, кот просто решил узнать, кто к нему подошел.
Мерседес наклонился вперед, чтобы понюхать мышь. Отважный грызун не убежал, а наоборот подошел к коту, чтобы понюхать его в ответ. Животные будто играли друг с другом.
Хотя и считается, что кошка и мышь должны быть непримиримыми врагами, но в жизни все может обстоять иначе. Известны случаи, когда кошка не охотится на мышь и даже может проживать с ней на одной территории.
В зоопарке подружились лисенок и бельчонок. Они даже спят носик к носику (здесь подробнее).