Парень улетел с другом на курорт и отлично провёл время. Только вот за это юношу бросила девушка
Молодой человек пошёл в гости к другу. Во время душевного общения у парней появилась отличная мысль – полететь на курортный остров. Но эта идея не понравилась девушке юноши.
Как сообщает Metro, всё началось с того, что 19-летний Брэд Дафф из Шотландии отправился в гости к приятелю – 19-летнему Рису Лорни. Вскоре они заговорили о путешествиях, а затем парни не успели опомниться, как уже смотрели, куда можно полететь отдыхать. Оказалось, что с их зарплат, а юноши работают водопроводчиками, они могут купить билет на испанский остров – Ибицу.
Фото: instagram.com/bradleyduff_
Брэд и Рис поняли: они искали именно это. Долго не думая, они побросали вещи в чемоданы и, никого не предупредив, отправились на курорт. Спустя пару часов молодые люди уже веселились возле бассейна в одном из отелей.
Дафф решил, что надо бы написать девушке. Парень сделал селфи и отправил его своей возлюбленной. Когда девушка проснулась и увидела, что её молодой человек прислал ей фото с курорта, она была вне себя от злости и бросила парня.
Фото: instagram.com/bradleyduff_
В то же время Рис написал своим родителям. Семейная пара не сразу поверила сыну. Но поняв, что парень не шутит, родители не стали его ругать. Также Лорни предупредил своего начальника, что не сможет выйти на работу. Мужчина тоже не стал злиться и ответил ему: «Один раз живём».
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Но она захотела во что бы то ни стало довести парня до слёз – подробнее здесь.