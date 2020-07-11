Парень улетел с другом на курорт и отлично провёл время. Только вот за это юношу бросила девушка

Молодой человек пошёл в гости к другу. Во время душевного общения у парней появилась отличная мысль – полететь на курортный остров. Но эта идея не понравилась девушке юноши. Как сообщает Metro, всё началось с того, что 19-летний Брэд Дафф из Шотландии отправился в гости к приятелю – 19-летнему Рису Лорни. Вскоре они заговорили о путешествиях, а затем парни не успели опомниться, как уже смотрели, куда можно полететь отдыхать. Оказалось, что с их зарплат, а юноши работают водопроводчиками, они могут купить билет на испанский остров – Ибицу.

Фото: instagram.com/bradleyduff_

Брэд и Рис поняли: они искали именно это. Долго не думая, они побросали вещи в чемоданы и, никого не предупредив, отправились на курорт. Спустя пару часов молодые люди уже веселились возле бассейна в одном из отелей. Дафф решил, что надо бы написать девушке. Парень сделал селфи и отправил его своей возлюбленной. Когда девушка проснулась и увидела, что её молодой человек прислал ей фото с курорта, она была вне себя от злости и бросила парня.

Фото: instagram.com/bradleyduff_