Борьба с болезнями и сложные браки. Какой была актриса Элизабет Тейлор

Она занимает седьмое место в Списке величайших звёзд в истории кино. Она была замужем семь раз. Она трижды была удостоена премии «Оскар» и родила троих детей. Она – одна из самых известных голливудских актрис – Элизабет Тейлор. Что мы знаем о ней? Первая роль Первый фильм с участием Тейлор вышел на экраны в 1942 году. Элизабет снялась в кинокартине «Каждую минуту рождается человек», когда ей было 11 лет. Затем был небольшой перерыв и несколько мелких ролей, после чего актриса получила главную роль в фильме «Национальный бархат», который сделал Тейлор популярной. Однако эта же роль стала причиной серьёзной травмы. Юная актриса упала с лошади и повредила позвоночник. Сначала это не показалось чем-то страшным, но постепенно ситуация усугублялась.

Фото: instagram.com/elizabethtaylor

Первый муж Чтобы подогревать интерес к Элизабет, кинокомпания MGM, с которой сотрудничала актриса, начала создавать ей определённый имидж. С 16 лет для девушки организовывались интервью, чтобы показать, что она ведёт обычную жизнь, веселится и ходит на свидания. Тейлор пробовали свести с футболистом Гленном Дэвисом, затем состоялась помолвка с сыном посла США. На Элизабет также хотел жениться предприниматель Говард Хьюз, который был старше девушки на 27 лет. Чтобы показать серьёзность своих намерений, Говард предложил родителям шестизначную сумму в американской валюте, но свадьба всё равно не состоялась. В конце концов 18-летняя Тейлор вышла замуж за Конрада Хилтона-младшего – наследника сети отелей. По случаю свадьбы своей подопечной MGM организовала крупное торжество, взяв большую часть расходов на себя. «Крёстный отец» Марлон Брандо. Почему он был любим всеми, но не был счастлив

Фото: instagram.com/elizabethtaylor

Первый развод С первым мужем актриса прожила всего девять месяцев, после чего состоялся развод. В то время это считалось неприемлемым, поэтому личная жизнь Тейлор широко обсуждалась всем американским обществом. В основном артистку осуждали. Первый ребёнок В 1953 году Элизабет впервые стала матерью. Отцом её сына стал второй муж – Майкл Уайлдинг. Всего в браке, который продлился шесть лет, родились два ребёнка. Несмотря на радость материнства, эти годы нельзя было назвать простыми. Тейлор хотела сотрудничать с другой компанией, поскольку желала более интересных ролей. Однако актрисе пришлось подписать новый контракт с MGM, поскольку Элизабет остро нуждалась в деньгах. Кинокомпания не только платила ей хорошую зарплату, но также помогла с приобретением дома и подписала трёхлетний контракт о сотрудничестве с её мужем.

Фото: instagram.com/elizabethtaylor

Трудности со съёмками Одной из самых неприятных историй для Тейлор стали съёмки в фильме «Гигант», который вышел на экраны в 1956 году и имел коммерческий успех. Элизабет не могла поладить с кинорежиссёром, испытывала сильный стресс и из-за этого часто болела. Коллега актрисы – Джеймс Дин – погиб в ДТП, поэтому актрисе приходилось сдерживать свою печаль и продолжать сниматься в тех сценах, в которых они должны были играть вместе. Джеймс Дин: бессмертие – единственный настоящий успех. Звёзды, которые ушли слишком рано Первый «Оскар» Тейлор впервые получила заветную статуэтку за роль в фильме «Округ Рейнтри». Следующие два фильма с участием Элизабет также принесли ей по «Оскару», однако радость омрачили проблемы в личной жизни. Актриса развелась с Уайлдингом и вышла замуж за Майкла Тодда. Однако брак не продлился и два года – Тодд погиб в авиакатастрофе.

Фото: instagram.com/elizabethtaylor

Первый миллион Закончив сотрудничество с MGM, Тейлор снялась в фильме «Клеопатра» кинокомпании 20th Century-Fox. За роль Элизабет получила миллион долларов, а также 10% от прибыли фильма. По некоторым оценкам, общая выручка актрисы составила 7 миллионов долларов. Съёмки фильма в то время широко обсуждались. Партнёром Тейлор стал её пятый муж Ричард Бёртон, Между ними вспыхнули чувства, и актёры поддерживали не совсем дружеское общение, когда Элизабет ещё состояла в четвёртом браке. Это вызвало очередной шквал критики.

Фото: instagram.com/elizabethtaylor

Потом актриса серьёзно заболела пневмонией. Тейлор потребовалась неотложная операция, артистка находилась на грани смерти и в нескольких СМИ даже сообщили о смерти Элизабет. Несмотря на все сложности, фильм был снят. Возможно, именно благодаря тем проблемам, с которыми столкнулась съёмочная группа, а также всем слухам, которые окружали «Клеопатру», кинокартина стала крупнейшим кассовым успехом 1963 года. Как сложилась судьба дочери Вивьен Ли, и почему девочка росла без матери?

Фото: instagram.com/elizabethtaylor

Спад карьеры К концу 1960-ых уровень интереса к фильмам с участием Тейлор начал снижаться. Элизабет постепенно приближалась к среднему возрасту и уже не так интересовала молодую аудиторию. Постоянные статьи о том, как актриса проводит время с Бёртоном утомили читателей. Тейлор всё реже предлагали роли. Теперь Элизабет чаще появлялась в телепередачах, участвовала в театральных постановках. Она создала собственную парфюмерную линию. Также актриса посвятила себя поддержке своих мужей и борьбе со СПИДом.

Фото: instagram.com/elizabethtaylor