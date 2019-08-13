Главная красавица Голливуда. С какой болезнью всю жизнь боролась Вивьен Ли

Британку Вивьен Ли называли самой красивой актрисой Голливуда. Ей принесли известность роли Скарлетт в «Унесенных ветром» и Бланш Дубуа в фильме «Трамвай «Желание». Ей приписывали романы с Марлоном Брандо и Джоном Меривейлом, однако она всегда любила своего второго мужа Лоуренса Оливье. Огромным препятствием к большим ролям были заболевания Вивьен Ли. Главная красавица Голливуда большую часть взрослой жизни страдала от биполярного расстройства. В моменты срывов рядом с Вивьен находился ее муж Лоуренс Оливье. Он замечал у супруги двухдневную гиперактивность, которая резко сменялась нервным срывом и полным отсутствием контроля. В 30-летнем возрасте к заболеванию актрисы присоединилось и еще одно: Вивьен Ли страдала от туберкулеза. Болезнь постепенно убивала организм. При этом актриса не отказывалась от ролей. Она стала заложником очередного приступа на репетиции пьесы «Тонкий баланс». Тогда актриса взяла передышку от работы длиной в несколько недель и восстановилась.

Вивьен Ли мечтала стать великой актрисой еще будучи 7-летней воспитанницей монастыря. Родители оказывали ей поддержку, а уже в 30-ых годах Вивьен дебютировала в картине «Дела идут на лад». У начинающей актрисы в это время росла дочь от брака с адвокатом Гербертом Ли Холманом. Спустя несколько лет брак распался, а с Вивьен Ли познакомился актер Лоуренс Оливье. Они оба были в браках. Ни муж Вивьен, ни жена Лоуренса не давали развод, но пара все равно жила вместе. Тогда же у Вивьен появилось желание сыграть главную роль в экранизации «Унесенных ветром», что она и сделала. Актриса превосходно сыграла Скарлетт и позже получила множество важных для ее карьеры ролей. Спустя время Вивьен Ли и Лоуренс Оливье поженились. К сожалению, из-за заболеваний у Вивьен не получилось родить ребенка. Она ушла в продолжительную депрессию и получила нервный срыв. Семья отправилась на гастроли, которые прошли успешно. Но из длинной поездки супруги вернулись уставшими и опустошенными. Они продолжили усердно трудиться и строить карьеру. Она поддерживала общение с Марлоном Брандо, а позже, после развода с Оливье, начала романтические отношения с актером Джоном Меривейлом. Именно он в один из вечеров отправился на спектакль и оставил ее дома одну. Когда он вернулся, то обнаружил Вивьен Ли на полу их спальни. Голливудская красавица умерла в возрасте 53 лет. Причиной смерти стал туберкулез. Туберкулез. Симптомы, лечение и профилактика

Существует мнение, что Вивьен Ли заболела туберкулезом в результате случая на съемках «Унесенных ветром». Для них было перемолото 20 тонн кирпича в пыль, которую развеяли над пустыней. Во время этих съемок актриса надышалась большим количеством пыли, а позже у Ли обнаружили туберкулез.