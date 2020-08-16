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Конь в пальто, волчок, дед Пихто. Как выглядят персонажи, которые у всех на слуху

16 августа 2020 09:44
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Давайте поговорим о том, что вам очень хорошо знакомо. И это – стандартные ответы на часто задаваемые вопросы. На обычный вопрос «кто?» можно услышать ответ: «конь в пальто!» Люди посерьёзнее отвечают иначе: «дед Пихто».

Если же спросить, куда человек пошёл, можно услышать вполне закономерный ответ: «на Кудыкину гору». Кроме того, даже проявление сочувствия может быть встречено репликой «жалко у пчёлки».

Вы когда-нибудь задумывались над тем, как же выглядит Кудыкина гора? Какие они – конь в пальто, дед Пихто и свистящий рак? Вот несколько вариантов.

Конь в пальто

Конь в пальто, волчок, дед Пихто. Как выглядят персонажи, которые у всех на слуху -1

Фото: instagram.com/lagutin.72

Конь в пальто, волчок, дед Пихто. Как выглядят персонажи, которые у всех на слуху -3

Фото: instagram.com/nkrushelnitskaia

Конь в пальто, волчок, дед Пихто. Как выглядят персонажи, которые у всех на слуху -5

Фото: instagram.com/partinaz

Рак на горе свистит

Конь в пальто, волчок, дед Пихто. Как выглядят персонажи, которые у всех на слуху -8

Фото: pikabu.ru / Mnogodetny

Конь в пальто, волчок, дед Пихто. Как выглядят персонажи, которые у всех на слуху -10

Фото из открытых источников

Пчелиное жало

Конь в пальто, волчок, дед Пихто. Как выглядят персонажи, которые у всех на слуху -13

Фото: instagram.com/zooparkpod

Конь в пальто, волчок, дед Пихто. Как выглядят персонажи, которые у всех на слуху -15

Фото: instagram.com/amourdelascience

Дед Пихто

Конь в пальто, волчок, дед Пихто. Как выглядят персонажи, которые у всех на слуху -18

Фото: instagram.com/mzk.zz

Волчок, который кусает за бочок

Конь в пальто, волчок, дед Пихто. Как выглядят персонажи, которые у всех на слуху -21

Фото: pikabu.ru / Pofigist00000

Кудыкина гора

Конь в пальто, волчок, дед Пихто. Как выглядят персонажи, которые у всех на слуху -24

Фото: instagram.com/yana_kozlovskaia

Конь в пальто, волчок, дед Пихто. Как выглядят персонажи, которые у всех на слуху -26

Фото: instagram.com/red_keita

Кстати, ранее мы рассказывали о мужчине, который исполняет роль смеющегося Будды. И это почти работа мечты – здесь подробнее.

# Необычное # калейдоскоп # Фотофакт

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