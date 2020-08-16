Конь в пальто, волчок, дед Пихто. Как выглядят персонажи, которые у всех на слуху
Давайте поговорим о том, что вам очень хорошо знакомо. И это – стандартные ответы на часто задаваемые вопросы. На обычный вопрос «кто?» можно услышать ответ: «конь в пальто!» Люди посерьёзнее отвечают иначе: «дед Пихто».
Если же спросить, куда человек пошёл, можно услышать вполне закономерный ответ: «на Кудыкину гору». Кроме того, даже проявление сочувствия может быть встречено репликой «жалко у пчёлки».
Вы когда-нибудь задумывались над тем, как же выглядит Кудыкина гора? Какие они – конь в пальто, дед Пихто и свистящий рак? Вот несколько вариантов.
Конь в пальто
Фото: instagram.com/lagutin.72
Фото: instagram.com/nkrushelnitskaia
Фото: instagram.com/partinaz
Рак на горе свистит
Фото: pikabu.ru / Mnogodetny
Фото из открытых источников
Пчелиное жало
Фото: instagram.com/zooparkpod
Фото: instagram.com/amourdelascience
Дед Пихто
Фото: instagram.com/mzk.zz
Волчок, который кусает за бочок
Фото: pikabu.ru / Pofigist00000
Кудыкина гора
Фото: instagram.com/yana_kozlovskaia
Фото: instagram.com/red_keita
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