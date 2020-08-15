Сможете сказать, как оно называется? Показываем украшение, которое обожала первая леди США

Многие первые леди были иконами стиля в своих странах, Джулия не стала исключением. Её наряды изучались профессионалами и обсуждались обычным людьми. И было у супруги президента США любимое украшение, которое она носила на голове. Сможете сказать, как оно называется?

Двести лет назад родилась Джулия Тайлер. Как, вероятно, многие знают, впоследствии она стала супругой десятого президента США Джона Тайлера.

Если вы предположили, что это какая-то разновидность обруча, то были весьма недалеки от истины. Правильный ответ – фероньерка.

От Хиллари до Раисы: первые леди, которые запомнились миру

Украшение получило название в честь портрета миланской аристократки под названием «Прекрасная Ферроньера». Картина была написана примерно в 1490 году, автором, предположительно, является Леонардо да Винчи.