Прямой эфир

Сможете сказать, как оно называется? Показываем украшение, которое обожала первая леди США

15 августа 2020 14:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Двести лет назад родилась Джулия Тайлер. Как, вероятно, многие знают, впоследствии она стала супругой десятого президента США Джона Тайлера. 

Многие первые леди были иконами стиля в своих странах, Джулия не стала исключением. Её наряды изучались профессионалами и обсуждались обычным людьми. И было у супруги президента США любимое украшение, которое она носила на голове. Сможете сказать, как оно называется? 

Сможете сказать, как оно называется? Показываем украшение, которое обожала первая леди США-1

Фото: instagram.com/j.poloko 

Если вы предположили, что это какая-то разновидность обруча, то были весьма недалеки от истины. Правильный ответ – фероньерка. 

От Хиллари до Раисы: первые леди, которые запомнились миру 

Украшение получило название в честь портрета миланской аристократки под названием «Прекрасная Ферроньера». Картина была написана примерно в 1490 году, автором, предположительно, является Леонардо да Винчи. 

Сможете сказать, как оно называется? Показываем украшение, которое обожала первая леди США-4

Фото: «Прекрасная Ферроньера», Леонардо да Винчи / Web Gallery of Art 

Пик популярности пришёлся на 1830-1845-ые годы. Джон Тайлер был президентом США с 1841 по 1845 год, в это же время Джулия была первой леди. 

Сможете сказать, как оно называется? Показываем украшение, которое обожала первая леди США-7

Фото: instagram.com/americas.presidents 

Потом популярность украшения начала снижаться, и к 1920-му году оно полностью вышло из моды. 

Кстати, ранее мы рассказывали о стиле другой известной первой леди. Почему Жаклин Кеннеди носила перчатки? Четыре причины читайте здесь

# Мода # калейдоскоп # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Чем можно заняться, когда нечего делать? Семь приветов из прошлого
15 августа 2020 13:06

Чем можно заняться, когда нечего делать? Семь приветов из прошлого

У людей по ночам начала пропадать обувь. Пушистого похитителя вычислили с помощью камеры
15 августа 2020 11:02

У людей по ночам начала пропадать обувь. Пушистого похитителя вычислили с помощью камеры

Эми Уайнхаус – первая британка, получившая пять премий «Грэмми» за одну церемонию. Звёзды, которые ушли слишком рано
15 августа 2020 09:25

Эми Уайнхаус – первая британка, получившая пять премий «Грэмми» за одну церемонию. Звёзды, которые ушли слишком рано