Сможете сказать, как оно называется? Показываем украшение, которое обожала первая леди США
Двести лет назад родилась Джулия Тайлер. Как, вероятно, многие знают, впоследствии она стала супругой десятого президента США Джона Тайлера.
Многие первые леди были иконами стиля в своих странах, Джулия не стала исключением. Её наряды изучались профессионалами и обсуждались обычным людьми. И было у супруги президента США любимое украшение, которое она носила на голове. Сможете сказать, как оно называется?
Фото: instagram.com/j.poloko
Если вы предположили, что это какая-то разновидность обруча, то были весьма недалеки от истины. Правильный ответ – фероньерка.
От Хиллари до Раисы: первые леди, которые запомнились миру
Украшение получило название в честь портрета миланской аристократки под названием «Прекрасная Ферроньера». Картина была написана примерно в 1490 году, автором, предположительно, является Леонардо да Винчи.
Фото: «Прекрасная Ферроньера», Леонардо да Винчи / Web Gallery of Art
Пик популярности пришёлся на 1830-1845-ые годы. Джон Тайлер был президентом США с 1841 по 1845 год, в это же время Джулия была первой леди.
Фото: instagram.com/americas.presidents
Потом популярность украшения начала снижаться, и к 1920-му году оно полностью вышло из моды.
Кстати, ранее мы рассказывали о стиле другой известной первой леди. Почему Жаклин Кеннеди носила перчатки? Четыре причины читайте здесь.