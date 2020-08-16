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Таких вы ещё не видели. Показываем манекенов, которые стоят в необычных позах

16 августа 2020 07:32
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Манекены, которые стоят в нестандартных позах. Казалось бы, это очевидный способ показать, как будет сидеть одежда на двигающемся человеке. И всё-таки эта идея не сразу приходит на ум.

Пользователь Reddit под ником Le gamer hippo показал несколько примеров необычных манекенов. И комментаторы пришли в восторг.

Таких вы ещё не видели. Показываем манекенов, которые стоят в необычных позах -1

Фото: reddit.com/user/le_gamer_hippo 

Большинство людей заявило, что именно так и должны выглядеть манекены, чтобы покупатели могли понимать, насколько удобна и эластична одежда, которую они хотят купить.

Таких вы ещё не видели. Показываем манекенов, которые стоят в необычных позах -4

Фото: reddit.com/user/le_gamer_hippo 

Впрочем, идея с такими манекенами понравилась не всем. Сотрудники магазинов признались, что даже на обычное изделие в форме человека непросто надеть одежду, а уж в этом случае пришлось бы изрядно попотеть.

Таких вы ещё не видели. Показываем манекенов, которые стоят в необычных позах -7

Фото: reddit.com/user/le_gamer_hippo 

Кстати, ранее мы рассказывали о людях, которые не боятся трудностей. Только посмотрите, на что способны перфекционисты (подробнее здесь).

# Необычное # калейдоскоп # Фотофакт

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