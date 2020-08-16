Таких вы ещё не видели. Показываем манекенов, которые стоят в необычных позах

Манекены, которые стоят в нестандартных позах. Казалось бы, это очевидный способ показать, как будет сидеть одежда на двигающемся человеке. И всё-таки эта идея не сразу приходит на ум.

Пользователь Reddit под ником Le gamer hippo показал несколько примеров необычных манекенов. И комментаторы пришли в восторг.