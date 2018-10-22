Неделя выходных на майские праздники в 2019 году. В Беларуси рассмотрят такую возможность

Новости Беларуси. В Беларуси будет рассмотрена возможность выходной недели в мае 2019 года.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на министра экономики Дмитрия Крутого, на майские праздники в будущем году могут быть введены дополнительные выходные.

В 2019 году 7 мая приходится на вторник – в этот день будет Радуница, 9 мая приходится на четверг – это День Победы. На среду – 8 мая – приходится рабочий день. Дмитрий Крутой отметил, что экономическая составляющая выхода на работу в день между выходными – двоякая. С одной стороны – это производственные показатели по выручке, а со второй – сфера услуг, розничная торговля и транспорт.

Дмитрий Крутой, министр экономики Беларуси:

На уровне правительства эта тема, я думаю, будет отдельно рассмотрена именно с учетом специфики мая 2019 года и, взвесив все за и против, будет принято окончательное решение.

Какой будет зарплата белорусов в 2019 году и какие прогнозы на будущее благосостояние страны?