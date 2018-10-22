«Очень уютное исполнение»: Александра Захарик будет выступать за команду Басты в «Голос 7»

Во время слепых прослушиваний Александра исполнила композицию Майи Кристалинской «А за окном то дождь, то снег», музыку для которой написал Аркадий Островский, а слова — Лев Ошанин.

Новости Беларуси. 29-летняя минчанка Александра Захарик будет участвовать в седьмом сезоне вокального телешоу «Голос». Певица присоединилась к команде Басты.

Во время разговора с минчанкой Баста попросил исполнить ещё что-нибудь на английском. Исполнительница не растерялась и спела «Rihanna – Man down». Все три повернувшихся наставника подтвердили своё желание взять Александру к себе в команду. После недолгих колебаний Захарик пошла к Басте.

Почти сразу к Захарик повернулся Баста. Некоторое время задумчиво качал головой Шнуров, но всё же решил повернуться. Сразу же за ним нажал на кнопку Меладзе.

Видео с исполнением певицы и её выбором наставника за выходные посмотрели более 120 тысяч раз. Также под роликом оставлены сотни комментариев, но мнения пользователей разделились. Одни считают, что Александра выступила великолепно, другие не поняли, что нашли наставники в вокальных данных исполнительницы.

«Круто! Очень классная версия любимой песни!﻿»,

«Я один не понял, что такого они нашли в её голосе?﻿»,

«Наши в городе! Балдел от голоса Александры ещё с первого услышанного концерта Lipnitsky Show Orchestra. Сольные песни тоже нравятся. Очень рад, что её оценили по достоинству﻿»,

«Какое-то странное исполнение. Хотя голос у неё есть, надеюсь, в будущем будет петь нормально, а не так, как сейчас»,

«Очень уютное и нежное исполнение»,

«Довольно посредственное выступление, 5 из 10. Вот вторую песню она хорошо спела»,

«Восхитительно, замечательно, классно! Удачи в проекте, новых красивых мелодий и песен буду ждать от Вас!﻿».