Она прожила с ним восемь лет. Львица задушила льва в зоопарке во время конфликта

Новости США. Львица в зоопарке Индианаполиса убила отца ее детенышей.

По информации Daily Mail, 10-летний лев Найк скончался от травм шеи. У льва был конфликт с львицей. Сотрудники зоопарка сообщили, что слышали «необычный рев» в загоне незадолго до открытия.

Когда сотрудники подошли к месту, то увидели, что львы сражались. Работники попытались разделить их: «Но львица крепко держала льва за шею».

Ветеринары сказали, что Найк умер от удушья.

Найк и Цюри – львица – были вместе в течение восьми лет. Ранее никаких признаков агрессии не было зафиксировано.

У льва и львицы было три детеныша.

«Семья нашего зоопарка печально объявляет, что умер 10-летний африканский льва Найк. Ранее на этой неделе он был ранен во время конфликта с львицей Цюри. Мы проведем тщательный анализ, чтобы попытаться понять, что могло бы привести к этому», – заявили представители зоопарка в соцсетях.

«Цюри и львята в порядке. Найк был великолепным львом, его будет очень не хватать. Мы ценим поддержку со стороны нашего сообщества, мы справляемся с потерей», – добавили они.

Зоопарк будет расследовать инцидент.

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