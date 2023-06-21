НЛО приземлился во дворе жилого дома и напугал хозяев

Пугающий и странный инцидент произошел в США. Патрульные полицейские заметили яркий светящийся объект, который постепенно спускался с неба на землю.

Сотрудники полиции не придали особого значения странному явлению, пока в полицию не позвонила семья, которая утверждала, что у них во дворе приземлился неопознанный объект, пишет 120.su. Более того, один из очевидцев рассказал, что из него вышли существа с большими блестящими глазами. Понимая, что ситуации странная, звонивший попросил отнестись к его заявлению серьезно, потому что его семья очень напугана.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, но выяснилось, что инопланетные гости уже покинули двор. Офицеры настороженно отнеслись к делу, потому что сами видели нечто странное в небе. Что это было, никто так и не понял. К счастью жителей дома, инопланетяне больше не возвращались.

Эта неоднозначная история стала поводом для шуток и издевок в Сети. Но некоторые люди все же верят, что ситуация правдивая. Многие считают, что наш мир куда более загадочный, чем кажется.

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