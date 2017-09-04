Боги и монстры: в Минске прошел фестиваль UniCon & Game Expo-2017

На Западе фестивали, собирающие поклонников гик-культуры, различных игр и книг, проводятся достаточно часто и имеют большую популярность. В Беларуси с этим дела обстоят гораздо скромнее – фанаты и косплееры всего несколько раз в год имеют возможность собраться в одном месте и отдать дань уважения любимым выдуманным мирам и вселенным. Самым масштабным из этих фестивалей был и остается UniCon, и на шестой год своего существования он достиг впечатляющих масштабов.

В этом году обычный фестиваль был впервые совмещен с интерактивной выставкой Game Expo, т.ч. площадка для проведения стала больше – из относительно скромного СК «Уручье» мероприятие переехало в более вместительный Футбольный манеж. Количество дней тоже увеличилось – фестиваль принимал гостей с 1 по 3 сентября. С первого же дня было видно, что средств у организаторов стало намного больше – число тематических стендов увеличилось, детализация достигла невиданных высот, а количество мероприятий, конкурсов и игр было просто не сосчитать.

Стенды различных вселенных поражали своим разнообразием и продуманностью: на каждом были свои интересные «фишки», крутые фотозоны, косплееры и тематические игры, в которые мог сыграть даже тот, кто не знаком с представленным миром. На стенде «My little pony», например, можно было пометать подковы и украсить кексики, на стенде «Футурамы» поиграть в блэкджек и станцевать лимбо, на стенде «Ведьмака» распевали героические песни, сражались на мечах и сжигали ведьм, а на стенде по мирам Дугласа Адамса учили правильно заваривать чай и устраивали битвы полотенцами. Самым же масштабным вышел стенд, посвященный фильмам Тима Бертона – на нем можно было встретить практически всех ярких персонажей его картин, сфотографироваться на кладбище Битлджуса и за столом Безумного Шляпника, сыграть в крикет фламинго и поучаствовать во многих тематических конкурсах.

Игры были представлены в нескольких форматах. В рамках фестиваля можно было сыграть в огромное количество видеоигр новейшего поколения, но не были забыты старые восьмибитные приставки и классические настольные игры. Для интеллектуалов были предусмотрены зоны по игре в «Мафию» и гиковское «Что? Где? Когда?», а любители подвижных игр могли принять участие в живых квестах, где каждый должен был отыгрывать написанную специально для него роль. В этом году в рамках фестиваля впервые была организована Аллея Авторов – место, где талантливые художники и писатели могли представить свое мастерство. Кроме того, все три дня работало огромное количество сувенирных лавок, где можно было купить тематическую продукцию, проводились мастер-классы, встречи с писателями-фантастами, показы фильмов, конкурсные дефиле и многое-многое другое.