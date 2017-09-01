5 честных фильмов и сериалов о школе к началу учебного года
Ну вот и все – лето закончилось, наступило 1 сентября, а это значит, что пора снова браться за ум и начинать новый учебный год. После трех солнечных месяцев сделать это особенно сложно, поэтому мы предлагаем вашему вниманию несколько фильмов и один сериал, которые помогут настроиться на учебу. Они напомнят, что школа – это не только бесконечные учебники, тетрадки, лабораторные и контрольные, но и заведение, где есть место дружбе и любви, самореализации и творчеству, радости и слезам.
«Чучело»
Чему учит: сохранять достоинство можно даже в самой безнадежной ситуации.
Хороших советских фильмов про школу великое множество. Мы любим и «Большую перемену», и «Розыгрыш», и «Школьный вальс», и «Расписание на послезавтра», но не один из них не цепляет так, как это делает картина Ролана Быкова. Грустная и трагическая история о новенькой ученице Лене Бессольцевой искренне рассказывает о предательстве, школьной жестокости, первой влюбленности, одиночестве. Этот фильм уникален для СССР еще и тем, что антигероев в нем намного больше, чем правильных «советских персонажей». С момента выхода «Чучела» прошло уже много лет, реалии изменились, но картина все еще актуальна и ее героев (так искренне сыгранных Юрием Никулиным, Кристиной Орбакайте и другими актерами-детьми) легко представить в наше время.
«Клуб «Завтрак»
Чему учит: одинаковые проблемы есть даже у самых непохожих людей.
Ни один режиссер в мире не снимал так много про подростков как Джон Хьюз. Он автор культовых фильмов 80-ых, правдиво и искренне рассказывающих о внутреннем мире еще не взрослых, но уже не детей: «Шестнадцать свечей», «Милашка в розовом», «Выходной день Ферриса Бьюллера». «Клуб «Завтрак» же и вовсе считается образцовой школьной трагикомедией. Простой сюжет о нескольких провинившихся учениках, которых заставляют всю субботу просидеть в школьной столовой в очень неприятной для каждого из них компании. Судьба сводит вместе хулигана, ботаника, спортсмена, неженку и замкнутую одиночку. За проведенное вместе время они успели поругаться, помириться, пожаловаться на жизнь, повеселиться, снова поругаться и погрустить. Зато этот день расширил кругозор ребят и научил их принимать людей такими, какие они есть.
«Общество мертвых поэтов»
Чему учит: Carpe diem...
Один из самых ярких и знаменитых фильмов о школе, которых знают все, но не упомянуть о нем в нашей подборке было бы просто нельзя. В свое время картина получила множество престижных премий и стала одной из лучших в карьере Робина Уильямса. Он играет нового учителя, пришедшего на работу в закрытую академию для мальчиков. Там он сразу привлекает учеников своей вольной системой преподавания и любовью к жизни. Вдохновленные его уроками, мальчишки воссоздают старый литературный клуб «Общество мертвых поэтов». Этот атмосферный и грустный фильм пронизан любовью к свободе и поэзии и учит тому, что даже при самом строгом режиме важно самостоятельно мыслить и действовать.
«Академия Рашмор»
Чему учит: делай то, что считаешь правильным, но не забывай о существующих правилах.
Один из первых фильмов Уэса Андерсона, автора «Королевства полной луны» и «Отеля «Гранд Будапешт». Очаровательная сатирическая история о том, к чему может привести излишняя активность во внеучебной жизни. Пятнадцатилетний Макс Фишер член всех кружков и секций, редактор школьной газеты, капитан нескольких спортивных команд, главный режиссер школьного театра и круглый двоечник, которого постоянно грозятся исключить из престижной академии Рашмор. Вдобавок ко всему юный человек-оркестр еще и влюбляется в новую молодую учительницу, которой также оказывает знаки внимания состоятельный мужчина средних лет. Макс пустит в ход все свои связи для устранения соперника.
«Хор/Лузеры»
Чему учит: каждый из нас талантлив, нужно лишь разглядеть в себе этот талант.
Напоследок мы оставили сериал. В США было снято множество многосерийных шоу про самые разные школы, но не одна из них не выглядит так привлекательно, как средняя школа МакКинли в Лайме, штат Огайо. Сюжет сериала довольно прост: молодой учитель испанского Уильям Шустер загорелся желанием возродить в школе хоровой кружок, который был невероятно популярен во времена его юности. Но он не учел, что сейчас все иначе, и в хор записываются не крутые ребята, а изгои и одиночки, которым не нашлось места в спортивных командах и над которыми издеваются одноклассники. Но Шустер не опускает руки и достаточно быстро превращает разношерстную компанию лузеров в сплоченную команду, где каждый принимает других такими, какие они есть. Главная фишка сериала в музыке – за шесть сезонов актерами было перепето более 700 известных композиций, некоторые из которых обогнали по популярности оригиналы.