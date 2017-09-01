5 честных фильмов и сериалов о школе к началу учебного года

Ну вот и все – лето закончилось, наступило 1 сентября, а это значит, что пора снова браться за ум и начинать новый учебный год. После трех солнечных месяцев сделать это особенно сложно, поэтому мы предлагаем вашему вниманию несколько фильмов и один сериал, которые помогут настроиться на учебу. Они напомнят, что школа – это не только бесконечные учебники, тетрадки, лабораторные и контрольные, но и заведение, где есть место дружбе и любви, самореализации и творчеству, радости и слезам. «Чучело»

Фото: kinopoisk.ru

Чему учит: сохранять достоинство можно даже в самой безнадежной ситуации. Хороших советских фильмов про школу великое множество. Мы любим и «Большую перемену», и «Розыгрыш», и «Школьный вальс», и «Расписание на послезавтра», но не один из них не цепляет так, как это делает картина Ролана Быкова. Грустная и трагическая история о новенькой ученице Лене Бессольцевой искренне рассказывает о предательстве, школьной жестокости, первой влюбленности, одиночестве. Этот фильм уникален для СССР еще и тем, что антигероев в нем намного больше, чем правильных «советских персонажей». С момента выхода «Чучела» прошло уже много лет, реалии изменились, но картина все еще актуальна и ее героев (так искренне сыгранных Юрием Никулиным, Кристиной Орбакайте и другими актерами-детьми) легко представить в наше время. «Клуб «Завтрак»

Фото: imdb.com

Чему учит: одинаковые проблемы есть даже у самых непохожих людей. Ни один режиссер в мире не снимал так много про подростков как Джон Хьюз. Он автор культовых фильмов 80-ых, правдиво и искренне рассказывающих о внутреннем мире еще не взрослых, но уже не детей: «Шестнадцать свечей», «Милашка в розовом», «Выходной день Ферриса Бьюллера». «Клуб «Завтрак» же и вовсе считается образцовой школьной трагикомедией. Простой сюжет о нескольких провинившихся учениках, которых заставляют всю субботу просидеть в школьной столовой в очень неприятной для каждого из них компании. Судьба сводит вместе хулигана, ботаника, спортсмена, неженку и замкнутую одиночку. За проведенное вместе время они успели поругаться, помириться, пожаловаться на жизнь, повеселиться, снова поругаться и погрустить. Зато этот день расширил кругозор ребят и научил их принимать людей такими, какие они есть. «Общество мертвых поэтов»

Фото: imdb.com

Чему учит: Carpe diem... Один из самых ярких и знаменитых фильмов о школе, которых знают все, но не упомянуть о нем в нашей подборке было бы просто нельзя. В свое время картина получила множество престижных премий и стала одной из лучших в карьере Робина Уильямса. Он играет нового учителя, пришедшего на работу в закрытую академию для мальчиков. Там он сразу привлекает учеников своей вольной системой преподавания и любовью к жизни. Вдохновленные его уроками, мальчишки воссоздают старый литературный клуб «Общество мертвых поэтов». Этот атмосферный и грустный фильм пронизан любовью к свободе и поэзии и учит тому, что даже при самом строгом режиме важно самостоятельно мыслить и действовать. «Академия Рашмор»

Фото: imdb.com

Чему учит: делай то, что считаешь правильным, но не забывай о существующих правилах. Один из первых фильмов Уэса Андерсона, автора «Королевства полной луны» и «Отеля «Гранд Будапешт». Очаровательная сатирическая история о том, к чему может привести излишняя активность во внеучебной жизни. Пятнадцатилетний Макс Фишер член всех кружков и секций, редактор школьной газеты, капитан нескольких спортивных команд, главный режиссер школьного театра и круглый двоечник, которого постоянно грозятся исключить из престижной академии Рашмор. Вдобавок ко всему юный человек-оркестр еще и влюбляется в новую молодую учительницу, которой также оказывает знаки внимания состоятельный мужчина средних лет. Макс пустит в ход все свои связи для устранения соперника. «Хор/Лузеры»

Фото: imdb.com