«Каждый день превратился в ад». Девушка плачет кристаллами вместо слёз
Девушка из Армении страдает редкой болезнью: у нее из глаз сыплются кристаллы вместо слез. Местным докторам диагноз неизвестен.
По информации телеканала «МИР 24», последние два месяца из глаз 22-летней Сатеник Казарян каждое утро вынимают острые кристаллы. Такая процедура очень болезненна для девушки, ведь за день их накапливается до тридцати штук.
Сатеник рассказала, что проблемы начались после похода к стоматологу. Тогда в глаза девушки попала пыль, которая стала вероятной причиной боли. Сатеник обратилась к офтальмологу, который достал из глаз кристаллы.
Сатеник Казарян:
Сейчас каждый мой день превратился в ад.
Медики не могут определить заболевание. Они направили Сатеник сначала в Артик, а оттуда – в Ереван.
«Врач достал кристаллы. Потом мы попросили пойти покушать из кабинета, спустя пять минут вернулись, и у Сатеник опять пошли из глаза кристаллы. Тогда врач сказала, что не верит нам, и попросила уйти», – рассказала родственница девушки.
Казарян продолжает жить с болью. Ей назначили различные лекарства, которые со временем избавили глаза от кристаллов. Однако состояние девушки стало резко ухудшаться, поэтому она перестала принимать препараты.
Министерство здравоохранения отметило, что случай девушки держится на контроле. Вскоре будет проведен еще один консилиум, где будет собран анамнез и поставлен точный диагноз.
Случай Сатеник Казарян не единственный. Известно, что плачут кристаллами девушка из Ливана и учитель из Бразилии.
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