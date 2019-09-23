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«Каждый день превратился в ад». Девушка плачет кристаллами вместо слёз

23 сентября 2019 15:11
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Девушка из Армении страдает редкой болезнью: у нее из глаз сыплются кристаллы вместо слез. Местным докторам диагноз неизвестен.

По информации телеканала «МИР 24», последние два месяца из глаз 22-летней Сатеник Казарян каждое утро вынимают острые кристаллы. Такая процедура очень болезненна для девушки, ведь за день их накапливается до тридцати штук.

Сатеник рассказала, что проблемы начались после похода к стоматологу. Тогда в глаза девушки попала пыль, которая стала вероятной причиной боли. Сатеник обратилась к офтальмологу, который достал из глаз кристаллы.

Сатеник Казарян:
Сейчас каждый мой день превратился в ад.

«Каждый день превратился в ад». Девушка плачет кристаллами вместо слёз-1

Скриншот из видео МИР 24

Медики не могут определить заболевание. Они направили Сатеник сначала в Артик, а оттуда – в Ереван.

«Врач достал кристаллы. Потом мы попросили пойти покушать из кабинета, спустя пять минут вернулись, и у Сатеник опять пошли из глаза кристаллы. Тогда врач сказала, что не верит нам, и попросила уйти», – рассказала родственница девушки.

Казарян продолжает жить с болью. Ей назначили различные лекарства, которые со временем избавили глаза от кристаллов. Однако состояние девушки стало резко ухудшаться, поэтому она перестала принимать препараты.

«Каждый день превратился в ад». Девушка плачет кристаллами вместо слёз-4

Скриншот из видео МИР 24

Министерство здравоохранения отметило, что случай девушки держится на контроле. Вскоре будет проведен еще один консилиум, где будет собран анамнез и поставлен точный диагноз.

Случай Сатеник Казарян не единственный. Известно, что плачут кристаллами девушка из Ливана и учитель из Бразилии.

Итальянца госпитализировали из-за кровавых слёз. У него болезнь, с которой медицина не может справиться – здесь подробнее

# Заболевания # калейдоскоп # Сатеник Казарян

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