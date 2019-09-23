«Каждый день превратился в ад». Девушка плачет кристаллами вместо слёз

Девушка из Армении страдает редкой болезнью: у нее из глаз сыплются кристаллы вместо слез. Местным докторам диагноз неизвестен.

По информации телеканала «МИР 24», последние два месяца из глаз 22-летней Сатеник Казарян каждое утро вынимают острые кристаллы. Такая процедура очень болезненна для девушки, ведь за день их накапливается до тридцати штук.

Сатеник рассказала, что проблемы начались после похода к стоматологу. Тогда в глаза девушки попала пыль, которая стала вероятной причиной боли. Сатеник обратилась к офтальмологу, который достал из глаз кристаллы.

Сатеник Казарян:

Сейчас каждый мой день превратился в ад.