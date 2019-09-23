Парень получил нежный подарок от девушки, в которую он влюблён

В жизни не всегда всё идёт так, как хотелось бы. Конечно, это касается и межличностных отношений.

Пользователь Reddit под ником Sunny boy проиллюстрировал один случай, с которым, вероятно, хоть раз сталкивался любой человек. Он попал в френдзону.

«Я получил этот подарок от девушки, в которую влюблён», – написал парень, приложив фигурку статуэтки.