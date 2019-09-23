Прямой эфир

Парень получил нежный подарок от девушки, в которую он влюблён

23 сентября 2019 13:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В жизни не всегда всё идёт так, как хотелось бы. Конечно, это касается и межличностных отношений.

Пользователь Reddit под ником Sunny boy проиллюстрировал один случай, с которым, вероятно, хоть раз сталкивался любой человек. Он попал в френдзону.

«Я получил этот подарок от девушки, в которую влюблён», – написал парень, приложив фигурку статуэтки.

Парень получил нежный подарок от девушки, в которую он влюблён-1

Фото: reddit.com/user/sunny_boey

Впрочем, Sunny boy не одинок в своей печали. Мы знаем ещё несколько примеров, когда девушки очень вежливо намекали парням, что не заинтересованы в отношениях.

«Извините, а можно с вами познакомиться?». 7 ошибок парней при знакомстве с девушкой

Парень получил нежный подарок от девушки, в которую он влюблён-4

Фото: reddit.com/user/redbep

Парень получил нежный подарок от девушки, в которую он влюблён-6

Фото: reddit.com/r/sadcringe

«– Мы выглядим прямо как пара, ахахаха.
– Пара лучших друзей».

Парень получил нежный подарок от девушки, в которую он влюблён-9

Фото: 9gag.com

Парень получил нежный подарок от девушки, в которую он влюблён-11

Фото: reddit.com/user/thatsagoodmeme

# Курьезы # калейдоскоп # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Два огромных медведя устроили драку, за этим наблюдал волк. У видео почти 2 млн просмотров
23 сентября 2019 13:24

Два огромных медведя устроили драку, за этим наблюдал волк. У видео почти 2 млн просмотров

«Помогите». Мужчина заказал посылку, а получил письмо с криком о помощи
23 сентября 2019 12:46

«Помогите». Мужчина заказал посылку, а получил письмо с криком о помощи

«Собака быстрее, она помогает подтаскивать кинолога». Как проходили соревнования по биатлону среди служебных собак
23 сентября 2019 09:53

«Собака быстрее, она помогает подтаскивать кинолога». Как проходили соревнования по биатлону среди служебных собак