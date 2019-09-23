Парень получил нежный подарок от девушки, в которую он влюблён

В жизни не всегда всё идёт так, как хотелось бы. Конечно, это касается и межличностных отношений.
Пользователь Reddit под ником Sunny boy проиллюстрировал один случай, с которым, вероятно, хоть раз сталкивался любой человек. Он попал в френдзону.
«Я получил этот подарок от девушки, в которую влюблён», – написал парень, приложив фигурку статуэтки.
Фото: reddit.com/user/sunny_boey
Впрочем, Sunny boy не одинок в своей печали. Мы знаем ещё несколько примеров, когда девушки очень вежливо намекали парням, что не заинтересованы в отношениях.
«Извините, а можно с вами познакомиться?». 7 ошибок парней при знакомстве с девушкой
Фото: reddit.com/user/redbep
Фото: reddit.com/r/sadcringe
«– Мы выглядим прямо как пара, ахахаха.
– Пара лучших друзей».
Фото: reddit.com/user/thatsagoodmeme