Корабль из коробок от молока и сока: новое видео «Жека жжёт» набрало почти миллион просмотров

Новости Беларуси. В прошлом месяце мы рассказывали про белорусскую семью успешных видеоблогеров – «Семейку Z». Родственники решили не ограничивать себя одним YouTube-каналом, и вскоре появился дочерний вариант – «Жека жжёт». История «Семейки» началась в далёком 2016 году. Сначала их ролики набирали по тысяче – десять тысяч просмотров, хотя теперь это и незаметно, ведь самое первое видео фанаты семьи блогеров посмотрели более 1,3 миллиона раз.

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Жека жжёт

Семья состоит из шести человек: мама Ирина, папа Олег, старшая сестра Женя, близняшки Соня и Ксюша, младший брат Семён. Также в кадре появляются их питомцы. В своих роликах родители подшучивают над детьми, дети устраивают родителям безобидные розыгрыши и, конечно, все веселятся. На 15 октября у «Семейки» 1 200 394 подписчика, а их видео в совокупности набрали 270 313 025 просмотров. А теперь о Жеке, которая жжёт. «Мой канал поднимет настроение и заставит улыбнуться. Мне никогда не сидится на месте, и я снимаю интересные видео! Я обожаю разыгрывать родителей и сестер. Снимаю Челлендж, делаю обзоры и веду ВЛОГ, мы путешествуем, сплавляемся по рекам, веселимся на природе и устраиваем вечеринки! Я очень смелая и не боюсь исследовать заброшенные здания, да и провести 24 часа в необычном месте мне тоже под силу. Моя жизнь полна сюрпризов и невероятных приключений! Будьте с нами и сами всё увидите!», – рассказывает о себе и своём канале Женя.

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Жека жжёт

Собственный канал старшая сестра запустила 6 апреля 2017 года. За прошедшее время на девочку подписались 345 247 человек, а видео посмотрели 62 миллиона раз. Ролики канала «Жека жжёт» соответствуют тематике «Семейки». Например, в последнем видео, которое набрало 977,5 тысяч просмотров за три дня, дети строят корабль из пустых коробок от молока и сока. Как рассказывают блогеры, на сбор строительного материала у них ушло полгода. Когда корабль был готов, началось сражение, в ходе которого судно, капитаном которого была Женя, оказалось потоплено. Интересный факт: описание под видео составлено на четырёх языках – русском, английском, французском и арабском. Хотя субтитров или других вариантов озвучки нет.

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Жека жжёт

И, напоследок, ещё немного о семье. Идея выкладывать ролики на YouTube Звездовым пришла после тяжёлых событий. У отца семейства был свой бизнес, но в итоге дело не пошло. Чтобы выплатить долги, было решено взять в руки камеру и попытаться заработать съёмками смешных роликов. Получилось. Первое время было тяжело. Ролики получались слабыми, времени на съёмки и монтаж уходило много, а ведь девочкам нужно было ходить в школу. Более того, родители хотят, чтобы дети учили английский и китайский языки. Было множество негативных комментариев. Но родственники смогли это преодолеть. За первой тысячей подписчиков последовала вторая, а затем зрителей становилось всё больше и больше.

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Жека жжёт